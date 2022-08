Terrorists attack: पुलवामा में प्रवासी मजदूरों पर आतंकियों का टारगेट अटैक, बिहार के एक श्रमिक की मौत

Migrant labourer killed in terror attack: जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार को को आतंकियों के ग्रेनेड हमले (Terror attack) में एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हुए हैं. कश्मीर जोन की पुलिस के मुताबिक आतंकवादियों ने पुलवामा के गदूरा इलाके में बाहर से आये श्रमिकों पर ग्रेनेड फेंके और इस आतंकी घटना में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए हैं. सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया है. इस साल की शुरुआत में आतंकियों ने गैर स्थानीय मजदूरों (Migrant labourer) पर हमले बढ़ा दिया थे, लेकिन इस तरह के टारगेट हमलों में पिछले करीब दो महीने से कमी आई थी.

हमले में बिहार के मजदूर की मौत

मृतक मजदूर की पहचान बिहार के सकवा परसा निवासी मोहम्मद मुमताज के रूप में हुई है. घायलों की पहचान बिहार के रामपुर निवासी मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद मजबूल के तौर पर हुई है. फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है.

#Terrorists hurled grenade on outside labourers at Gadoora area of #Pulwama. In this #terror incident, one labourer died and two others were injured. Area cordoned off. Further details shall follow.@JmuKmrPolice

— Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) August 4, 2022