14 बार चुनाव लड़ने वाले शरद पवार का ऐलान, इस बार नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव

नई दिल्‍ली: सियासी शतरंज के माहिर खिलाड़ी शरद पवार इस बार का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे. इस संबंध में ऐलान करते हुए राष्‍ट्रवादी कांग्रेस (एनसीपी) के नेता शरद पवार ने कहा कि मेरे परिवार के दो सदस्‍य पहले ही चुनाव लड़ रहे हैं, इस कारण मैंने चुनावी मैदान से बाहर रहने का फैसला लिया है. वैसे भी इससे पहले मैं 14 बार चुनाव लड़ चुका हूं.

पवार फिलहाल राज्यसभा के सदस्य हैं. इससे पहले भी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन बीच में उन्होंने अपना फैसला बदल लिया था. हालांकि अब एक बार फिर राकांपा प्रमुख ने कहा है कि वह चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे. राजनीतिक पर्यवेक्षकों के मुताबिक प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश हमेशा शरद पवार के साथ जुड़ी रही है. हालांकि पवार कह चुके हैं कि उनकी नजर शीर्ष पद पर नहीं है.

शरद पवार ने NCP कार्यकर्ताओं से कहा, 'मतदान वाले दिन EVM पर रखें नजर'

पूर्व केंद्रीय मंत्री पवार की पार्टी कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत कर रही है. पवार ने कहा था कि उनकी पार्टी भाजपा के खिलाफ राष्ट्रीय नहीं, बल्कि राज्य स्तर पर गठबंधन करना चाहती है तथा वह समान विचारधारा वाले सभी दलों को भगवा पार्टी से मुकाबले के लिये साथ लाना चाहते हैं.

NCP Chief Sharad Pawar: I thought that already two members of my family are contesting polls this time and hence I felt this is right time to take decision to not contest since I already have contested 14 times in the past pic.twitter.com/Q7ElDQqXte

— ANI (@ANI) March 11, 2019