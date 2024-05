Odisha Assembly Election: नवीन बाबू के कांपते हाथ और पांडियन की 'गुस्ताखी'! BJP को ओडिशा में CM को घेरने का मिल गया बड़ा मौका

Odisha Assembly Election: देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच ओडिशा का विधानसभा चुनाव भी सुर्खियों में है. ओडिशा में नवीन पटनायक को हराना बेहद मुश्किल है. लेकिन भाजपा ने भी तय कर लिया है कि नवीन पटनायक को हराकर ही मानेंगे. भाजपा लगातार सीएम पटनायक पर हमलावर है. अब भाजपा को नवीन पटनायक और उनके खास कहे जाने वाले पांडियन ने बड़ा मौका दे दिया है. आइये आपको बताते हैं ओडिशा की सियासत में अचानक उभरे पांडियन और भाजपा के सियासी दांव के बारे में.

पटनायक की कांपती हथेली...

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में ओडिशा के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और उनके सहयोगी पांडियन दिख रहे हैं. मंच से लोगों को संबोधित कर रहे नवीन पटनायक की हथेली कांप रही थी. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैमरा पटनायक की कंपकंपाती हथेली पर लगातार फोकस कर रहा है. पांडियन को इल्म हुआ तो उन्होंने झट से पटनायक की हथेली को कैमरे की नजर से दूर कर दिया.

This is a deeply distressing video. Shri VK Pandian ji is even controlling the hand movements of Shri Naveen Babu. I shudder to imagine the level of control a retired ex bureaucrat from Tamil Nadu is currently exercising over the future of Odisha!

BJP is determined is give back… pic.twitter.com/6PEAt7F9iM

— Himanta Biswa Sarma (Modi Ka Parivar) (@himantabiswa) May 28, 2024