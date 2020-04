PM मोदी ने देशवासियों को दी बैसाखी शुभकामनाएं, जलियांवाला बाग में मारे गए शहीदों को भी किया नमन

नई दिल्ली: आज (13 अप्रैल) ढोल-नगाड़ों के साथ खुशी मनाने का त्योहार बैसाखी (Baisakhi) है. यह त्योहार किसानों और फसलों से जुड़ा है. पंजाबी समुदाय में इसे कृषि के नव वर्ष का प्रतीक भी माना जाता है. लेकिन 13 अप्रैल के साथ ही इतिहास की एक काली घटना भी जुड़ी हुई है. साल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड (Jallianwala Bagh) भी इसी दिन से जुड़ा हुआ है. जिसने समूचे भारत को हिला कर रख दिया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, ''मैं उन शहीदों को नमन करता हूं, जो इस दिन जलियांवाला बाग में क्रूरता से मारे गए थे. हम उनके साहस और बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे. उनकी वीरता सदा भारतीयों को प्रेरित करेगी."

I bow to those martyrs who were killed mercilessly in Jallianwala Bagh on this day. We will never forget their courage and sacrifice. Their valour will inspire Indians for the years to come. pic.twitter.com/JgDwAoWkAy

— Narendra Modi (@narendramodi) April 13, 2020