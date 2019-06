VIDEO: पीएम नरेंद्र मोदी ने की पुतिन से मुलाकात, रूस से मिले सम्मान के लिए जताया आभार

बिश्केक: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन से मुलाकात की. पीएम मोदी ने रूस से मिले सम्मान के लिए आभार जताया और साथ काम करने के लिए धन्यवाद दिया. बातचीत से पहले मोदी और पुतिन गले मिले.

पीएम मोदी ने कहा, "आपने मेरे विजयी होने की भविष्यवाणी कर दी थी. आपके जैसे पुराने और घनिष्ठ मित्र से मुझे बहुत ऊर्जा मिली. मैं इस बात के लिए बहुत आभारी हूं कि विश्व का जो सबसे बड़ा सम्मान है, उसे दिए जाने के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. अमेठी में राइफल बनाने के प्रोजेक्ट के लिए, उसकी स्थापना के लिए जिस प्रकार से आपने सहयोग दिया, उसके लिए बहुत आभारी हूं. हम तय करें तो समय सीमा में कितना बड़ा काम कर सकते हैं, यह उसका एक उदाहरण था, इसके लिए मैं आभारी हूं."

पुतिन ने पीएम मोदी को रूस आने का न्योता दिया है. पीएम मोदी ने भी आमंत्रण स्वीकर कर लिया है. सितंबर की शुरुआत में पीएम मोदी रूस जाएंगे.

इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात की. उन्होंने आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों में सुधार के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया. पिछले महीने लोकसभा चुनाव में जीत के उपरांत मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद यह दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात थी.

इससे एक महीने पहले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अल कायदा प्रतिबंध समिति ने पाकिस्तान के आतंकी समूह जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किया था. चीन ने उसे प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव पर लगी अपनी तकनीकी रोक को हटा लिया था. राष्ट्रपति शी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद मोदी ने ट्वीट किया, "राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ अत्यंत फलदायी मुलाकात की. हमारी बातचीत में भारत-चीन संबंध पूरे विस्तार से शामिल थे. हम अपने बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को सुधारने में मिलकर काम करते रहेंगे."

बैठक की शुरूआत में राष्ट्रपति शी ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी चुनावी विजय पर बधाई दी. मोदी ने जवाब दिया, "भारत में चुनाव परिणाम के बाद मुझे आपका संदेश मिला और आज एक बार फिर आप जीत पर मुझे बधाई दे रहे हैं. मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं."

