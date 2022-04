Bhagwant Mann: पंजाब CM के खिलाफ शिकायत दर्ज, नशे में गुरुद्वारे पहुंचने का आरोप

Police Complaint against Bhagwant Mann accused of Drink entry in Gurudwara: शिरोमणि गुरद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) से नशे में गुरद्वारा जाकर गुरू के धाम की ‘मर्यादा’ कथित रूप से भंग करने को लेकर सिखों से माफी की मांग की है.

2 दिन पहले पंजाब CM पर लगे आरोप

SGPC ने यह मांग तब की है जब 2 दिन पहले गुरुवार को शिरोमणि अकाली दल (SAD) के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल (Sukhbir Singh Badal) ने मान पर नशे में बठिंडा में तख्त दमदमा साहिब जाने का आरोप लगाया था. हालांकि सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस आरोप को ‘झूठा एवं बेबुनियाद’ करार दिया.

गुरु के धाम का किया अपमान

SGPC ने यह कहते हुए मुख्यमंत्री से माफी की मांग की है कि नशे की हालत में उनका जाना ‘सिख मर्यादा’ का उल्लंघन है और गुरु के धाम की पवित्रता के विरूद्ध है. एक संयुक्त बयान में SGPC के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रघुजीत सिंह, कनिष्ठ उपाध्यक्ष सुरिंदर सिंह और महासचिव करनैल सिंह पांजोली ने कहा, ‘गुरु के धाम की पवित्रता को पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा भुला देना न केवल संवैधानिक पद का अपमान है बल्कि अनैतिकता की पराकाष्ठा है.’

सिख समुदाय का किया अपमान

उन्होंने कहा, ‘भगवंत मान को तत्काल सिख समुदाय से माफी मांगना चाहिए तथा उन्हें सिखों की भावनाओं एवं गुरु के धाम की ‘मर्यादा’ का ख्याल रखना चाहिए.’ भाजपा की दिल्ली इकाई के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा (Tajinder Pal Singh Bagga) ने शनिवार को कहा कि उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री के विरूद्ध पुलिस में शिकायत की है.

ट्वीट कर कठोर कार्रवाई की मांग

बग्गा ने ट्वीट किया, ‘नशे की हालत में गुरद्वारा दमदमा साहिब में प्रवेश करने को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के विरूद्ध (मैंने) पुलिस में शिकायत की है. मैं अपनी शिकायत पर पंजाब के पुलिस महानिदेशक से कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं.’

बग्गा पर हुई कार्रवाई

पंजाब पुलिस ने हाल में AAP के एक नेता की शिकायत पर बग्गा के विरूद्ध भड़काऊ बयान देने, वैमनस्य फैलाने तथा आपराधिक धमकी को लेकर मामला दर्ज किया था. बग्गा ने ‘कश्मीर फाइल्स’ फिल्म को लेकर केजरीवाल पर निशाना साधा था.

