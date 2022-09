Jupiter will be closest to Earth: 59 साल बाद बृहस्पति पृथ्वी के होगा सबसे करीब, देखना होगा आसान

Jupiter will be closest to Earth 59 साल बाद बृहस्पति, पृथ्वी के सबसे करीब आने वाला है. अमेरिकी स्पेस ऐजेसी नासा के मुताबिक, लोग इस नजारे को 26 सितंबर की पूरी रात को गैस के इस विशालकाय गोले को देख सकेंगे.