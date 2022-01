ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर कैरम प्रतियोगिता आज से शुरू, 9 टीमों के 97 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा

Jaipur: ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर कैरम प्रतियोगिता की आज से शुरूआत हो गई है. भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल प्रथम (Life Insurance Corporation of India Board First) की ओर से आयोजित करवाई जा रही इस प्रतियोगिता में 9 टीमों के 97 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. प्रतियोगिता (All India Public Sector Carrom Competition) में वर्ल्ड चैम्पियन प्रशांत मोरे और महिला वर्ग की वर्ल्ड चैम्पियन एस अपूर्वा भी हिस्सा ले रही हैं.

राजधानी जयपुर में खेली जा रही इस प्रतियोगिता में एक सभी टीमों के एकल वर्ग के मुकाबले खेले गए. प्रतियोगिता में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, एलआईसी, ईएसआईसी, बीएसएनएल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओएनजीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, आरबीआई और कोल इंडिया लिमिटेड की टीमें हिस्सा ले रही है. वहीं पुरुष वर्ग में वर्ल्ड चैम्पियन प्रशांत मोरे और महिला वर्ग में वर्ल्ड चैम्पियन एस अपूर्वा भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जयपुर पहुंचे हैं.

मैनेजर पर्सनल अशोक कुमार जैन ने बताया कि "4 जनवरी से 6 जनवरी तक आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता में 9 टीमों के 97 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. इसके साथ ही सभी खिलाड़ियों के रुकने की व्यवस्था भी आयोजन स्थल पर ही की गई है. कोरोना गाइड लाइन की पालना करते हुए इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है."

वर्ल्ड चैम्पियन प्रशांत मोरे का कहना है कि "कोरोना के चलते दो साल से इस प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हुआ था, जिसके चलते काफी निराशा थी लेकिन जयपुर में आज से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का उत्साह साफ नजर आ रहा है. देश के उच्च रैंक खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं. साथ ही प्रतियोगिता का आयोजन भी काफी शानदार किया जा रहा है."