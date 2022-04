देश में कोरोना की चौथी लहर की आशंका! जानिए कैसे हैं राजस्थान में हाल

Jaipur: भारत कोरोना संक्रमण की तीन लहर देख चुका है, लेकिन जिस तरह देश के कई राज्यों में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए चौथी लहर की आशंका जल्द बताई जा रही है. IIT कानपूर के एक रिसर्च में कोरोना की चौथी लहर जून से शुरू होकर अक्टूबर तक चलने का अंदेशा जताया गया है. दिल्ली, गुरुग्राम और मुंबई में कोरोना के नए मरीजों के मिलने से एक बार फिर कोरोना की चौथी लहर का खतरा बन गया है.

देश के 7 राज्यों के 29 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5 फीसदी से अधिक है. यानी WHO के मुताबिक इन जिलों में संक्रमण अभी बेकाबू है. इनमें से 23 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10 प्रतिशत से ज्यादा है, जबकि 8 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 20 प्रतिशत से ज्यादा है. वहीं, गुजरात और महाराष्ट्र में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट XE के केस भी मिल चुके हैं, जिसका खतरा भी बताया जा रहा है. राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कोरोना के नए मरीजों में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही.

राजस्थान में कोरोना के खतरे को लेकर SMS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और RUHS के कुलपति डॉ सुधीर भंडारी का कहना है कि हमारी कंट्री वेस्टर्न और बाकी दूसरी कंट्री से बिल्कुल अलग है. यहां ऑलमोस्ट 96 फीसदी लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है. सीनियर सिटीजन या दूसरी बीमारी से पीड़ित मरीजों को बूस्टर डोज लग चुका है. बूस्टर डोज भी सभी को अलाउ हो गया है. जब 18 साल से छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू नहीं हुआ था तो राजस्थान में हुए एक सर्वे में 90 फीसदी बच्चों में नेचुरल एंटीबॉडी पाई गई थी. ये सर्वे पिछले साल नवंबर-दिसंबर में हुआ था. इसके चलते हमारे यहां ग्रुप ऑफ केसेज यानी नई लहर आने की आशंका बहुत ही कम है. डॉ. सुधीर भंडारी का कहना है कि कोरोना के अब तक 700 वैरिएंट आ चुके हैं, लेकिन 2 या 3 ही वेरिएंट ऐसे रहे, जिनसे लोग सबसे ज्यादा बीमार और प्रभावित हुए. इसलिए प्रोटोकॉल का पालन करते करते हुए नए वेरिएंट बनने से बचाया जा सकते हैं.

Vaccination Status Of Rajasthan

18 Plus Dose

- 5,07,81,844 (First Dose)

- 4,36,98,298 (Second Dose)

15 To 18 Age Group

34,08,366 (First Dose)

23,79,499 (Second Dose)

12 To 14 Age Group

17,06,380 (First Dose )

6,841 (Second Dose )

Précaution Dose

18 To 59 Age Group

1,637

60 Years, Hcw, Flw -

15,66,147 (60 Plus Age )

Rajasthan Total Vaccination Till 18 April Morning 7am

Total - 10,35,49,012