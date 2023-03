गूगल पर 'भिखारी' सर्च करने पर दिख रही इस बड़े नेता की तस्वीर

Trending: इनदिनों गूगल पर 'भिखारी' सर्च करने पर एक बड़े नेता की फोटो दिखाई दे रही है, जिसमें वो नेता हाथ में कटोरा लेकर बैठा है. बता दें कि ये फोटो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की है, जो कि एडिट की हुई है, जिसमें इमारन खान को हाथ में कटोरा लेकर दिखाया गया है.

इसके साथ ही इस एडिट फोटो में इमारन खान को सड़क के किनारे बैठाकर भिखारियों के जैसे दिखाया गया है. दरअसल, भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान इनदिनों भीषण वित्तीय संकट में है. इसके चलते वहां के पीएम इमरान खान कई देशों से कर्जा ले रहे हैं.

वहीं, इस दौरान सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को लेकर पाकिस्तान और यहां के पीएम इमरान खान का बहुत मजाक बनाया जा रहा है. कुछ वक्त पहले पाकिस्तान के ही एक सरकारी टीवी चैनल पीटीवी ने 'बेगिंग' विवाद को लेकर माफी मांगी थी, क्योंकि एक बार पीएम इमरान खान के लाइव भाषण के दौरान टीवी की स्क्रीन पर 'बीजिंग' शब्द के बजाए 'बेगिंग' लिख दिया था. यह शब्द लगभग 20 सेकंड चलता रहा था, जिसके उसके बाद हटाया गया था.

इनदिनों पीएम इमरान खान की भिखारी वाली फोटो काफी वायरल हो रही है और लोग इसे ट्वीट करके खूब मजाक उड़ा रहे हैं.

अब बात यह है कि गूगल पर भिखारी सर्च करने पर आखिरी इमरान खान की फोटो क्यों दिखाई दे रही हैं. दरअसल, गूगल सर्च इंजन को कुछ इस तरह बनाया गया है कि अगर किसी शब्द को गूगल पर सर्च किया जाता है तो वह उस कीवर्ड को अपनी लोकप्रिय कैटेगरी में ले लेता है.

#bhikhari type bhikhari and go to image. pic.twitter.com/PYXRiag6m7

— harima (@HarimaK01618863) August 16, 2019