Menstrual Cups: सैनेटरी पैड्स की तुलना में मेंस्ट्रूअल कप क्यों है बेहतर ऑप्शन, जानें वजह

How To Use Menstrual Cup: हर एक महिला के लिए मासिक धर्म यानी पीरियड्स का समय बहुत कठिन होता है. इस दौरान उन्हें सिर्फ दर्द ही नहीं बल्कि पीरियड्स के दाग से बचना और बार-बार पैड बदलने की बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है.

वहीं समय के साथ-साथ मासिक धर्म में उपयोग करने वाली चीजें भी बदल रही हैं जैसे पहले लोग पीरियड्स में कपड़ा यूज़ करते थे फिर साधारण पैड इस्तेमाल करने लगे और अब एक्स्ट्रा लार्ज पैड का उपयोग करते हैं. इसमें भी दाग लगने का डर कम रहता है वहीं पैड से भी बेहतर चुनाव मेंस्ट्रुअल कप का माना जाता है.

अगर आप मासिक धर्म के दौरान मेंस्ट्रूअल कप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बार-बार पैड बदलने की समस्या से छुटकारा मिलता है. साथ ही गीलापन भी महसूस नहीं होता और दाग धब्बे लगने का भी डर नहीं रहता है और यह पैड की से होने वाली खुजली से भी है राहत देता है. मेंस्ट्रुअल कप पर्यावरण के लिए भी बेहद अच्छा माना गया है. अगर आप एक बार मेंस्ट्रूअल कप लेते हैं तो उस कप को आप 5-6 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं.

आजकल बहुत सी महिलाएं और लड़कियां पीरियड्स में पैड की जगह मेंस्ट्रुअल कप का उपयोग करने लगी है, जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है और आप भी इसका इस्तेमाल करके पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं. अगर पीरियड्स के दौरान आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप यह बिल्कुल भूल जाएंगे कि आपका पीरियड टाइम चल रहा है यह आपको बेहद कंफर्टेबल फील कर आता है.

पैड से क्यों कंफर्टेबल होता है मेंस्ट्रुअल कप?

1. मेंस्ट्रुअल कप पैड्स से 5 गुना ज्यादा ब्लड सोकते हैं.

2. मेंस्ट्रुअल कप को 11-12 घंटे इस्तेमाल किया जा सकता है.

3. बार-बार पैड बदलने से छुटकारा.

4. पीरियड्स के दौरान पैड्स के कारण जो बदबू आती है वह मेंस्ट्रुअल कप से नही आती.

5. पैड्स में फ्रेगरेंस होती है जो स्किन को इरिटेट कर देता है, मेंस्ट्रूअल कप पर ऐसा नहीं होता.

6. पैड पहनने से थाई कट जाती है लेकिन मेंस्ट्रुअल कप से यह समस्या नहीं होती.

7. अगर आप मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद स्विमिंग भी कर सकते हैं.

8. शुरू में मेंस्ट्रूअल कप इस्तेमाल करना आपको मुश्किल लग सकता है लेकिन आदत पड़ जाने पर आप फिर कभी पैड का इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे.

9. मेंस्ट्रुअल कप की आदत लगने के बाद आप जिम और खेलकूद में भी पीरियड्स के दौरान बेहद कंफर्टेबल महसूस करेंगे.

10. पैड को यूज करने के बाद उसे फेंकना भी एक बड़ी परेशानी होती है लेकिन मेंस्ट्रूअल कप को आप धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं.

