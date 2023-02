IRCTC Goa Tour Package: Valentine Day को बनाना है यादगार, तो IRCTC के इस ऑफर को ना करें Miss

Valentine Day Tour Package: वैलेंटाइन डे 2023 को यादगार बनाने के लिए आईआरसीटीसी (IRCTC) वैलेंटाइन डे को रोमांटिक बनाने के लिए खास टूर पैकेज लेकर आया है. हनीमून कपल के लिए गोवा हनीमून डेस्टिनेशन की सूची में पहले स्थान पर सर्च किया जाता है. गोवा को हनीमून डेस्टिनेशन भी कहा जाता है. ऐसे में साल 2023 में अगामी वैलेंटाइन डे के मौके पर आईआरसीटीसी द्वारा गोवा हवाई टूर पैकेज की डिमांड बढ़ गई है. इस पैकेज के तहत आप गोवा में 3 दिन और 4 रात घूम सकते हैं. आइए इस टूर पैकेज के बारे में जानते हैं.

Relish nature's romance at its best in Goa— a beautiful hideaway in the neighborhood, the invigorating beaches, and the beautiful forts make Goa a clear winner for your valentine's date.

Book this V- tour with #irctc on https://t.co/HiR5HXJtKU & make the cupid jealous!

