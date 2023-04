Shani Gochar 2023: शनिदेव ने कुंभ राशि में किया प्रवेश, इन राशियों की 3 साल तक रहेगी चांदी

Sun Transit Effects On Zodiac: वैदिक शास्त्र (Vedic Sastra) के मुताबिक बताया गया है. हर ग्रह और नक्षत्र (Stars) एक निश्चित वक्त तक ही एक राशि में रहते हैं. उसके बाद अपना राशि बदल देते हैं. कर्मफलदाता (Giver of Karma) और न्याय के देवता (God of Justice) कहे जाने वाले शनिदेव (Shani Dev) भी 17 जनवरी को अपनी प्रिय राशि के अंदर जा चुके हैं.

बता दें कि शनिदेवता ने मूलत्रिकोण राशि कुंभ (Aquarius) में प्रवेश करने के बाद साल 2025 के आरंभ तक इसी राशि में विराजेंगे. जिसका असर लगभग सभी राशियों में होने जा रहा है. मगर कुछ विशेष खास राशियों में इसका विशेष असर दिखाई देगा. इसलिए आप भी जान लीजिए कि कौन सी हैं ये लक्की राशियां, जिन्हें इससे लाभ होने जा रहा है.

वृष राशि होगी लकी (Taurus Zodiac will be lucky )

वृष राशि (Taurus Zodiac) के लिए शनिदेव (Shani Dev) का गोचर (Gochare) शुभ सिद्ध होने वाला है. क्योंकि शनिदेव आपकी कुंडली (Kundali) के दशवें भाव में घूम रहे हैं. इसके इतर, उन्होंने शश राजयोग (shash rajyoga) का भी निर्माण किया है. जिसकी वजह से इस दर्मियान आपको कार्यों में सफलता मिलेगी. नौकरी (Job) करने वाले जातकों को करियर (career) में नए अवसर प्राप्त होंगे. व्यापारी वर्ग (merchant class) के लोगों को बड़ा मुनाफा मिलेगा.

मिथुन राशि की स्थिति (status Of Gemini Zodiac)

शनिदेव (Shani Dev) का राशि परिवर्तन मिथुन राशि (Gemini Zodiac)के नौवें भाव में हुआ है. इसके आलावा इस राशि की कुंडली में भी शश महापुरुष राजयोग (shash Mahapurush Raja Yoga) बना हुआ है. इस दर्मियान आपको काम के दौरान यात्रा (Yatra) पर जाना पड़ सकता है. जो लोग अविवाहित (Single) हैं, उनके लिए विवाह (Marriage) का प्रस्ताव आ सकता है. आपके लिए ये ढाई वर्ष काफी अहम होने वाले हैं.

कुंभ राशि (Aquarius Zodiac)

शनिदेव (Shani Dev) का यह राशि परिवर्तन कुंभ राशि (Aquarius Zodiac) में ही हुआ है. आपके लिए भी ढाई साल तक आपको राजाओं की तरह जीवन देगा. इस दौरान आपके व्यक्तिव (Personality) में निखार आ सकता है. साथ ही संतान पक्ष (child side) से सुखद समाचार हो सकता है. दांपत्य जीवन (Married Life) जी रहे व्यक्तियों के लिए यह वक्त बहुत खास रहने वाला है.

