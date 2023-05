Virat Kohli Gambhir fight Video: विराट कोहली और गौतम गंभीर ने एक-दूसरे को बल्ले से पीटा, देखें वीडियो

Virat Kohli Gambhir fight Video viral: विराट कोहली (Virat Kohli) और गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) के बीच हुए शब्दयुद्ध के बाद इंटरनेट पर कई लेख, मीम और ट्वीट वायरल हो रहे हैं. एक रोमांचक IPL मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) की जीत के बाद की इस बहस का ये पहला मामला नहीं है, क्योंकि वे पहले भी 2013 में RCB और KKR के बीच हुए मैच में एक झड़प में शामिल थे.

लेकिन इंटरनेट इस तरह की विवादों को अपने जूनूनी जवाब देने के लिए जाना जाता है. इस बार भी, एक ट्विटर यूजर ने एक अनाम सोफ्टवेयर डेवलपर द्वारा विकसित एक अनोखा गेम का वीडियो शेयर किया है जो उन दोनों के झगड़े पर आधारित है. इस क्लिप में दर्शकों को वाक-थ्रू गेम का बनाने का तरीका दिखाया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्चुअल कैरेक्टरों के डिजाइन से होती है जो विराट कोहली (Virat Kohli) और गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) को दर्शाते हैं. डेवलपर फिर फील्ड का निर्माण करता है और उन चरित्रों के बीच शुरू होने वाली वर्चुअल लड़ाई को शुरू करता है जो क्रिकेट के बल्ले का उपयोग करते हुए झगड़े में शामिल होते हैं.

