Rajasthan Weather Latest News : राजस्थान में 15 सालों में पहली बार दिसंबर में ही पारा जीरो के पार, 5 दिसंबर से हाड़ कंपा देगी सर्दी

Rajasthan weather in December : राजस्थान(Rajasthan) के माउंट आबू में सीजन की पहली बर्फ गिर चुकी है. माउंट आबू (Mount Abu )में कारें और जमीन पर ये बर्फ आज सुबह देखने को मिली और तापमान जीरो डिग्री (mercury crossed zero in December) तक पहुंच गया.