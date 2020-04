Rishi Kapoor death: प्रकाश जावड़ेकर बोले- ऋषि कपूर के जाने से स्तब्ध हूं

मुंबई: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने गुरुवार को मुंबई के अस्पताल में आखिरी सांस ली. इस दुखद खबर से बॉलीवुड प्रेमियों में शोक की लहर फैल गई है. कल बॉलीवुड ने दिग्गज अभिनेता इरफान खान को खो दिया और आज सुबह-सुबह ही ऋषि कपूर के जाने से पूरा देश सदमे में है.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा- अभिनेता ऋषि कपूर का आकस्मिक निधन चौंकाने वाला है. वह न केवल एक महान अभिनेता थे बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे. उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति हार्दिक संवेदना. ओम शांति

The sudden demise of actor Rishi Kapoor is shocking. He was not only a great actor but a good human being. Heartfelt condolences to his family, friends and fans. Om Shanti — Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) April 30, 2020

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा- भारतीय सिनेमा के लिए यह एक भयानक सप्ताह है, एक और दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया है. इस दुख की घड़ी में उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना.

This is a terrible week for Indian cinema, with the passing of another legend, actor Rishi Kapoor. A wonderful actor, with a huge fan following across generations, he will be greatly missed. My condolences to his family, friends & fans all over the world, at this time of grief. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 30, 2020

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऋषि कपूर के निधन पर शोक जताते हुए कहा, प्रतिष्ठित और बहुमुखी फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर के निधन पर गहरा शोक और दुख हुआ. एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता, उन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया. उन्होंने अपनी बीमारी को गरिमा के साथ सहन किया. उनके परिवार, दोस्तों, प्रशंसकों और पूरी फिल्म बिरादरी के प्रति मेरी संवेदना.

Deeply shocked & saddened at the demise of the iconic & versatile film actor #RishiKapoor. A National Film Award winner, he acted in more than than 150 films. He endured his illness with dignity and grace. My condolences to his family, friends, fans & the entire film fraternity. — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) April 30, 2020

प्रफुल पटेल ने कहा- ऋषि कपूर जी के निधन के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ. उन्हें हमेशा भारतीय सिनेमा के सबसे सुंदर, आकर्षक और करिश्माई अभिनेता के रूप में याद किया जाएगा. वह जिस विरासत को पीछे छोड़कर गए हैं, वह उन्हें हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेगी!

Deeply pained to hear about the sad demise of #RishiKapoor ji. He will always be remembered as the most Handsome, charming and charismatic actor of Indian cinema. The legacy he leaves behind will make him live forever in our hearts!#ऋषी_कपूर #RIPLegend #RIPRishiKapoor pic.twitter.com/Pb1fZ444ft — Praful Patel (@praful_patel) April 30, 2020

गिरिराज सिंह ने कहा- पुराने सिनेमा काल को नई सिनेमा काल से जोड़ने वाले महान कलाकार ऋषि कपूर हमारे बीच नहीं रहे. भारतीय सिनेमा के लिए यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समय है.

प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे।. ॐ शांति.

