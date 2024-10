RSS Dusshera rally: 'हिंदुओं एक हो जाओ...,' एक क्लिक में पढ़िए दशहरे पर RSS प्रमुख भागवत के भाषण का सार

RSS Dussehra rally 2024: महाराष्ट्र के नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के मुख्यालय में विजयादशमी का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर स्वयंसेवकों ने पथ संचलन किया. खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजन किया. विजय दशमी के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत आज स्वयंसेवकों को संबोधित किया है. अपने संबोधन में भागवत ने दुनियाभर के हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की है. उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत और भारत के खिलाफ फैलाए जा रहे नैरेटिव को समझाते हुए कहा, 'आज के जमाने में दुर्बल और असंगठित रहना अपराध है, इसलिए खुद को बचाने के लिए संगठित रहना जरूरी है'.

#WATCH | Nagpur, Maharashtra | #VijayaDashami | RSS chief Mohan Bhagwat says, "What happened in our neighbouring Bangladesh? It might have some immediate reasons but those who are concerned will discuss it. But, due to that chaos, the tradition of committing atrocities against… pic.twitter.com/KXfmbTFZ5D

— ANI (@ANI) October 12, 2024