महाराष्ट्र की राजनीति में क्या नया पक रहा है? शरद पवार की डिनर पार्टी में जुटे कई नेता

नई दिल्ली: महाराष्ट्र की राजनीति (Maharashtra Politics) में क्या कुछ नया पक रहा है? यह सवाल खड़ा हुआ है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) के आवास पर हुई डिनर पार्टी में जुटे नेताओं को देखकर. इस रात्रिभोज में तमाम पार्टियों के नेता मौजूद रहे, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हैं. दरअसल, महाराष्ट्र के विधायकों के लिए मंगलवार को दिल्ली में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के आवास पर भोज का आयोजन किया गया था.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शिवसेना नेता संजय राउत (Sanjay Raut) पर की गई करवाई से भाजपा और शिवसेना आमने-सामने हैं. ऐसे में राउत और BJP नेताओं का एक पार्टी में आना कई अटकलों को जन्म देता है. बता दें कि राउत लगातार केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर हमलावर रहे हैं. शरद पवार के आवास पर आयोजित डिनर में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) भी पहुंचे.

Union Minister Nitin Gadkari, Shiv Sena leader Sanjay Raut & Maharashtra MLAs (of any party) reach NCP leader Sharad Pawar's residence for dinner. pic.twitter.com/bA54cQUTcf

— ANI (@ANI) April 5, 2022