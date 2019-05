बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को मिला UN का सम्मान

हरिद्वार: बाबा रामदेव के करीबी और पतंजलि संस्थान के प्रमुख आचार्य बालकृष्ण को योग एवं आयुर्वेद में नवीन अनुसंधान के जरिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनाइटेड नेशन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल द्वारा विश्व के 10 सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व की श्रेणी में सम्मानित किया गया है .

यहां बाबा रामदेव ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि आचार्य बालकृष्ण ने यह पुरस्कार हाल में जेनेवा में केन्या के राष्ट्रपति उहुरू केन्यात्ता से ग्रहण किया .

उन्होंने कहा कि पहली बार किसी भारतीय को यह सम्मान मिला है और इस सम्मान से न केवल भारत का गौरव बढा है बल्कि पूरे विश्व में भारत की वैज्ञानिक और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति योग और आयुर्वेद की स्वीकार्यता को बल मिला है . आचार्य बालकृष्ण ने ट्वीट कर यह अवॉर्ड मिलने के बाद खुशी जताई है.

I am humbled to receive the prestigious @UNSDGHealth Award to ten most influential people in Healthcare on behalf of Patanjali Group of Institutions. This award is dedicated to all who contributed to mainstream Yoga and Ayurveda at the Global Level. pic.twitter.com/FY8AYlDB29

— Acharya Balkrishna (@Ach_Balkrishna) May 26, 2019