असम: गुवाहाटी में पूरी तरह हटा कर्फ्यू, ब्रॉडबैंड सेवा बहाल, मोबाइल इंटरनेट पर अभी भी बैन

गुवाहाटी: नागरिकता (संशोधन) कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ हिंसक विरोध-प्रदर्शन के मद्देनजर असम में कई जगहों पर लगाए कर्फ्यू में मंगलवार को एक बार फिर ढील दी गई है. राजधानी गुवाहाटी में पूरी तरह से कर्फ्यू हटा दिया गया है. गुवाहाटी में रात में भी कर्फ्यू नहीं लगेगा. वहीं डिब्रूगढ़ में आज सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है. रात में यहां कर्फ्यू लगा रहेगा या नहीं इसका निर्णय बाद में होगा. वहीं पूरे असम में आज से ब्रॉडबैंड सेवा बहाल की गई है. लेकिन मोबाइल इंटरनेट सेवा अभी भी बंद हैं.

असम में नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ आल असम स्टूडेंट यूनियन के आंदोलन का आज दूसरा दिन है. वहीं पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की राजधानी शिलांग में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है. यहां भी ब्रॉडबैंड सेवा बहाल की गई है वहीं मोबाइल इंटरनेट सेवा अभी भी बैन है.

असम के डीजीपी भास्कर ज्योति महंता ने बताया, 'दुर्भाग्य से पुलिस कार्रवाई में 4 लोग मारे गए हैं.स्थिति ऐसी हो गई थी कि अधिक लोगों और संपत्ति को बचाने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी. स्थिति अब बहुत नियंत्रण में है.अब तक 136 मामले दर्ज किए गए हैं और 190 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है. ये सामान्य लोकतांत्रिक प्रदर्शनकारी नहीं थे, लेकिन हिंसा में लिप्त लोगों को, कुछ साजिशकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनमें विभिन्न संगठनों के कुछ प्रमुख नेता भी शामिल हैं.'

