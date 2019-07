LIVE, गुजरात राज्यसभा उपचुनावः दो सीटों के लिए मतदान जारी, शाम 4 बजे तक होगी वोटिंग

गांधीनगरः गुजरात में आज राज्यसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव होना है. गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद यहां दो सीटें रिक्त हुई थी. कांग्रेस ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए अभी सभी विधायकों को एक दिन के शिविर के लिए बनासकांठा के बलराम पैलेस रिसॉर्ट में रखा था. राज्यसभा चुनाव के लिए शुक्रवार सुबह 9 से 4 बजे तक वोटिंग होगी. गुजरात विधानसभा की चौथी मंजिल पर वोटिंग हो रही है. दोनों सीटों के लिए विधायकों को अलग-अलग वोटिंग करनी है.

वोटर को अपने पसंदीदा उम्‍मीदवार के नाम के आगे 1 लिखना होगा. इसके लिए चुनाव अधिकारी द्वारा दी गई कलम का उपयोग करना होगा. बीजेपी के राज्यसभा सदस्य अमित शाह की खाली सीट का मतपत्र सफ़ेद रंग का रखा गया है. स्मृति ईरानी लोकसभा में चुने जाने के बाद से उनकी गुजरात की राज्यसभा सीट खाली है. इस सीट के लिए गुलाबी रंग का मत पत्र रखा गया है.

- शाम चार बजे तक होने वाली वोटिंग के लिए विधायक लगातार पहुंच रहे हैं.

- शाम 4 बजे तक वोटिंग के बाद मतो की काउंटिंग होगी

- बीजेपी के पॉलिंग एजेंट के रूप में प्रदीप सिंह जडेजा मौजूद

- कांग्रेस के पॉलिंग एजेंट बने अश्विनी कोटवाल

- गुजरात राज्यसभा की दो सीटों के लिए सुबह 9 बजे से मतदान आरम्भ हुआ, 4 बजे तक चलेगा मतदान

- कांग्रेस के सभी विधायक आज सुबह बनासकांठा के रिसॉर्ट से गांधीनगर के लिए निकल गए हैं.

