हैदराबाद LIVE : गैंगरेप-मर्डर केस के चारों आरोपियों का एनकाउंटर, पढ़ें पल-पल की अपडेट

हैदराबाद : (Hyderabad Gang Rape and Murder Case) हैदराबाद (Hyderabad) में महिला डॉक्‍टर से गैंगरेप (Gang Rape) करने के बाद उसकी जलाकर हत्‍या करने वाले चारों आरोपियों को स्‍थानीय पुलिस ने शुक्रवार तड़के एनकाउंटर में मार गिराया. चारों आरोपियों को जांच के हिस्से के रूप में क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए मौका ए वारदात पर ले जाया गया था, लेकिन यहां से इन्‍होंने भागने की कोशिश की. इसके बाद पुलिस ने इन्‍हें मुठभेड़ में मार गिराया. बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने आत्‍मरक्षा में इन्‍हें मार गिराया. आरोपियों के शवों को पोस्‍टमॉर्टम के लिए महमूदनगर अस्‍पताल ले जाया गया है.

इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनर ने बताया कि आरोपी मोहम्मद आरिफ, नवीन, शिवा और चेन्नेकशवुलु आज तड़के 3 बजे से 6 बजे के बीच चटानपल्ली, शादनगर में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए. मैं घटनास्थल पर पहुंचा हूं और जल्‍द ही आगे की जानकारी का खुलासा किया जाएगा.

वहीं, शमशाबाद के डीसीपी प्रकाश रेड्डी ने कहा कि साइबराबाद पुलिस घटनाक्रम को समझने के लिए आरोपियों को मौका ए वारदात पर ले जाया गया था. आरोपियों ने पुलिस से हथियार छीन लिए और पुलिस पर फायर किया. जिसके बाद सेल्‍फ डिफेंस में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी मारे गए.

DCP Shamshabad Prakash Reddy: Cyberabad Police had brought the accused persons to the crime spot for re-construction of the sequence of events. The accused snatched weapon and fired on Police. In self defence the police fired back, in which the accused were killed. #Telangana https://t.co/4wAH9W8g3O

इस घटना के बाद घटनास्‍थल पर स्‍थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. घटना के बाद घटनास्‍थल पर मौजूद भीड़ ने हैदराबाद पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए.

VIDEO: जहां गैंगरेप-हत्‍या के आरोपियों का एनकाउंटर हुआ, वहां स्‍कूली छात्राओं ने ऐसे दिया रिएक्‍शन

आरोपियों के एनकाउंटर (encounter) में मारे जाने पर पीड़िता के पिता ने खुशी जताई है. पीड़िता के पिता ने कहा है कि अब उनकी बेटी की आत्मा को शांति मिली है. पीड़िता के पिता ने कहा, मेरी बेटी को गए हुए 10 दिन हो चुके हैं. मैं पुलिस और सरकार को इसके लिए आभार जताता हूं. मेरी बेटी की आत्मा को अब जरूर शांति मिली होगी. वहीं, पीड़िता की बहन ने कहा कि मैं तेलंगाना पुलिस, तेलंगाना सरकार और मीडिया को धन्‍यवाद देती हूं.

ये भी पढ़ें- हैदराबाद की निर्भया: पीड़िता के पिता ने बताई दोषियों को क्या सजा मिले

Hyderabad: Senior Police officials arrive at the site of the encounter. All four accused in the rape and murder of woman veterinarian in Telangana were killed in an encounter with the police when the accused tried to escape while being taken to the crime spot. https://t.co/TB4R8EuPyr pic.twitter.com/7fuG87MP0m

— ANI (@ANI) December 6, 2019