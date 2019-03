कर्नाटक सरकार ने ओला कैब से प्रतिबंध हटाया

नई दिल्ली: कर्नाटक सरकार ने रविवार को एप के जरिये टैक्सी बुकिंग सेवा देने वाली कंपनी ओला को अपनी सेवा फिर से शुरू करने की इजाजत दे दी. कंपनी पर बिना मंजूरी के बाइक टैक्सी सेवा चलाने को लेकर दो दिन पहले पाबंदी लगायी गयी थी. कर्नाटक के सामाजिक कल्याण मंत्री प्रियांक खड़गे ने ट्विटर पर लिखा है, ‘ओला कैब्स आज से अपना काम पहले की तरह कर सकेगी. हालांकि नई प्रौद्योगिकी के अनुसार नियम बनाने को लेकर तत्काल नीतियों की आवश्यकता है. साथ ही उद्योग को भी नवप्रवर्तन के लिये नीतियां तैयार करने में मदद को लेकर साथ मिलकर काम करना चाहिए.’

ओला कैब्स में निवेश कर रहे मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया ने मामले के त्वरित निपटान को लेकर सराहना की है. मैट्रिक्स इंडिया के संस्थापक और प्रबंध निदेशक अवनीश बजाज ने कहा, ‘मामले का समाधान जिस गति से किया गया है, वह सराहनीय है. यह नये भारत के लिये बेहतर भविष्य को बताता है...’

. @Olacabs will run their business as usual from today. However there is an urgent need for policies to catch-up with new technologies & also industries too should work closer with Govt to help evolve policies for innovations.

— Priyank Kharge (@PriyankKharge) March 24, 2019