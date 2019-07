कर्नाटक का सियासी नाटक LIVE, सिद्धारमैया बोले- बीजेपी हमारी सरकार गिराना चाहती है

9 जुलाई 2019, 11:17 बजे

कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार ने कहा कि राजनाथ सिंह भी कहा है कि हम कहीं से भी परेशान हीं है. हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, हम इस बारे में नहीं जानते हैं. वहीं बीएस येदियुरप्पा भी ऐसा ही कुछ कह रहे हैं. लेकिन वह अपना पीएम भेजते हैं सभी मंत्रियों को लेने के लिए?

DK Shivakumar, Congress: Mr Rajnath Singh is telling that 'we are nowhere bothered, we are not interested, we don't know about this' (political situation in Karnataka). BS Yeddyurappa is also saying the same, but he is sending his PA to pick up all our Ministers. #Karnataka pic.twitter.com/WEhaap5Lrx

