अमरिंदर के हमले पर सिद्धू बोले, 'अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो कोई भी फैसला ले सकते हैं'

चंडीगढ़ः लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार की जिम्मेदारी नवजोत सिंह सिद्धू पर डालने वाले पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को पूर्व क्रिकेटर ने करारा जवाब दिया है. सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछा है कि सामूहिक जिम्मेदारी लेने की बजाय 50 विभागों में से केवल मेरे विभाग से सवाल पूछा गया क्यों? मैं इसका जवाब नहीं दे सकता. लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं भी वैसा करूंगा. मैं पहले कुछ नहीं कहूंगा. मैंने पहले कुछ नहीं कहा था, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा. वह (पंजाब सीएम) कोई भी फैसला ले सकते हैं, मैं उसका पालन करूंगा.

सिद्धू ने कहा, 'शिकायत करना मेरी फितरत नहीं हैं, मैंने कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के खिलाफ कभी बोला है? मैं अपने किसी भी स्टैंड पर एक इंच भी पीछे हुआ क्या? जो पहले कहता रहा हूं, वो कहता रहूंगा. पार्टी का विषय है,

मुझे नहीं लगता कि मैने ऐसा काम किया है कि किसी को ठेस लगे.

Punjab Min NS Sidhu: Instead of collective responsibility,out of 50 dept only mine has been commented upon. Why? I can't answer.But it doesn't mean I'll do the same. I didn't say anything before,I won't say anything now. He(Punjab CM)can take any decision,I'll follow that. (30.5) pic.twitter.com/mfwNpWROAG

