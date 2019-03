मुंबई ब्रिज हादसा: पीएम मोदी ने जताया दुख, 'मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ'

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को मुंबई में फुट ओवर पुल गिरने से लोगों की मौत होने पर शोक जताया. दक्षिण मुंबई में हुए हादसे में पांच लोगों की मौत हुई है जबकि 29 लोग घायल हैं.

मोदी ने ट्वीट किया है, 'मुंबई में फुट ओवर पुल ढहने से लोगों की मौत से शोकाकुल हूं. मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं. घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं.' उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता मुहैया करा रही है.

Deeply anguished by the loss of lives due to the foot overbridge accident in Mumbai. My thoughts are with the bereaved families. Wishing that the injured recover at the earliest. The Maharashtra Government is providing all possible assistance to those affected.

— Narendra Modi (@narendramodi) March 14, 2019