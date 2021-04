Corona: डॉक्टर्स और नर्सों के लिए Free हवाई सफर का ऐलान, Vistara-Spicejet जैसे कंपनियां दे रहीं ऑफर

नई दिल्ली: घरेलू एयरलाइन कंपनी विस्तारा (Vistara) ने सोमवार को बड़ा ऐलान करते हुए डॉक्टर्स और नर्सों को देशभर में फ्री एयर (Free Air Service) सर्विस मुहैया कराने का ऐलान किया है. सिविल एविएशन मिनिस्टरी की ज्वाइंट सेक्रेटरी ऊषा पाधी (Usha Padhee) को लिखे पत्र में कंपनी ने इस ऑफर के बारे में जानकारी दी है.

इस पत्र में कहा गया है कि कोरोना संकट के समय में हम इन वॉरियर्स की सभी सुविधाओं का ध्यान रखेंगे. इसके बाद ऊषा पाधी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से इस लेटर को ट्वीट करते हुए लिखा, 'विस्तारा सरकारी संगठनों और अस्पतालों की तत्काल जरूरत को पूरा करने के लिए एयर लॉजिस्टिक्स सुविधा देने के लिए तैयार है. इसके अलावा कंपनी ने कोरोना से निपटने के लिए पूरे देश में डॉक्टरों और नर्सों की मुफ्त हवाई यात्रा का प्रस्ताव रखा है. आइए हम मिलकर इस संकट का मुकाबला करें.'

Wish to commend generous offer by @airvistara to Govt Organisations and Hospitals in immediate need of air logistics. They’ve also offered to fly Doctors & Nurses representing Govt organisations, free of cost, across the domestic network. Let’s fight the pandemic together! pic.twitter.com/Vok9LFmrGR

