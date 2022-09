Weather Update: आज इन राज्यों में संभलकर, कहर ढाएगी बारिश; मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

Weather Forecast Today Updates 16 September: मॉनसून (Monsoon) की विदाई की खबरों के बीच कई राज्यों में मूसलाधार बारिश (Heavy Rainfall) का दौर जारी है. वहीं आज के वेदर अलर्ट (Weather Alert) यानी मौसम (Mausam) की बात करें तो 16 सितंबर को उत्तराखंड (Uttarakhand Rain Alert) और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश (Heavy Rainfall UP) के साथ कुछ जगहों पर बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है.

इन राज्यों में भी संभलकर!

इसी तरह आज 16 सितंबर को गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के साथ कोंकण और गोवा के घाट क्षेत्रों में भारी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है. वहीं आज ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. आज ही हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अलग- अलग इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के कुछ जगहों पर गरज के साथ छींटे पड़ने का अलर्ट जारी किया गया है.

Fairly widespread/ widespread light/moderate rainfall with heavy to very heavy rainfall & thunderstorm/lightning very likely over Uttarakhand & Uttar Pradesh during 15th-17th and over West Madhya Pradesh on 15th September, 2022. pic.twitter.com/UsU0d6Dm3I

— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 15, 2022