मुस्लिम राष्ट्र में... पश्चिम बंगाल में सरेआम महिला की पिटाई पर TMC विधायक हमीदुल रहमान की यह कैसी दलील

West Bengal News Today: पश्चिम बंगाल से आए बर्बरता के वीडियो ने देशभर को हिला दिया है. सरेआम बीच सड़क पर एक महिला से मारपीट की गई. उसे लाठियों से पीटा जाता रहा. महिला दर्द से चीखती रही लेकिन न मारने वाले को रहम आया, न ही देखने वाली भीड़ में बचाने की हिम्मत. यह वीडियो उत्तर बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा का बताया जाता है. घटना कथित तौर पर वीकेंड के दौरान हुई.

वीडियो में नजर आ रहे हैवान की पहचान तजमुल उर्फ 'जेसीबी' के रूप में हुई है. विपक्षी दलों के अनुसार, तजमुल सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) से जुड़ाव रखता है. हालांकि, चोपड़ा से TMC के विधायक हमीदुल रहमान ने कहा कि तजमुल का पार्टी से कोई लेना-देना नहीं. रहमान ने पीड़ित महिला को ही कठघरे में खड़ा कर दिया. रहमान ने कहा कि महिला अपने पति, बेटे और बेटी को छोड़कर 'दुष्ट जानवर' बन गई थी. TMC विधायक ने कहा कि 'मुस्लिम राष्ट्र के हिसाब से कुछ कानून और न्याय होता है.'

हमीदुल रहमान ने कहा कि यह गांव का आपसी मामला था जिसका पार्टी से लेना-देना नहीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला को एक कंगारू कोर्ट ने किसी पुरुष से रिश्‍ते की सजा दी थी. जब तजमुल ने आरोपी जोड़े की सरेआम पिटाई की, चारों ओर खड़े लोग तमाशबीन बने रहे. पश्चिम बंगाल पुलिस ने घटना को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपी तजमुल को गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन TMC विधायक इस घटना को सही ठहराते नजर आए.

TMC विधायक हमीदुल रहमान ने कहा कि महिला की गतिविधियां 'असामाजिक' थीं. रिपोर्टर्स से बातचीत में रहमान ने कहा, 'हम इस घटना की निंदा करते हैं. लेकिन महिला ने भी गलत किया. उसने अपने पति, बेटे और बेटी को छोड़ दिया और एक दुष्ट जानवर बन गई. मुस्लिम राष्ट्र के अनुसार कुछ नियम और न्याय है. हालांकि, हम इस बात से सहमत हैं कि जो हुआ वह थोड़ा अतिवादी था. अब, इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी.'

बंगाल बीजेपी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने रहमान के बयान पर आपत्ति जाहिर की. उन्होंने X (पहले ट्विटर) पर लिखा, 'क्या टीएमसी पश्चिम बंगाल को ऐसा राज्य घोषित कर रही है जहां शरिया कानून लागू होगा?'

TMC के जिलाध्‍यक्ष कनियालाल अग्रवाल ने इस घटना के लिए दंपति के कथित अवैध संबंध को जिम्मेदार ठहराया, जो 'गांव वालों को पसंद नहीं आया'. उन्होंने कहा कि पार्टी इस प्रकरण की जांच करेगी.

घटना का वीडियो अब विपक्षी पार्टियों के लिए मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधने का हथियार बन गया है. सीपीएम और बीजेपी के नेताओं ने आरोपी के TMC से कथित जुड़ाव को लेकर हमला बोला. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने X पर कहा, 'पश्चिम बंगाल से एक भयावह वीडियो सामने आया है, जो केवल धर्मतंत्र में ही मौजूद क्रूरताओं की याद दिलाता है. मामले को बदतर बनाने के लिए, टीएमसी कैडर और विधायक इस कृत्य को उचित ठहरा रहे हैं. चाहे संदेशखाली हो, उत्तर दिनाजपुर हो या कई अन्य जगहें, दीदी का पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए असुरक्षित है.'

A horrific video has come to light from West Bengal, reminding of the brutalities that exist only in theocracies.

To make matters worse, the TMC cadre and MLAs are justifying the act.

Be it Sandeshkhali, Uttar Dinajpur or many other places, Didi’s West Bengal is UNSAFE for…

— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) July 1, 2024