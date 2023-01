Sammed Shikharji: क्या है सम्मेद शिखरजी विवाद, झारखंड सरकार के फैसले पर क्यों मचा घमासान? जानें सबकुछ शुरू से अबतक

Sammed Shikharji Controversy: झारखंड सरकार द्वारा श्री सम्मेद शिखरजी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के बाद से पूरे भारत में जैन लोग विरोध कर रहे हैं. आइये आपको बताते हैं श्री सम्मेद शिखरजी से जुड़ी जैन समाज की आस्था और इसपर छिड़े विवाद के बारे में.. झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित श्री सम्मेद शिखरजी को पार्श्वनाथ पर्वत भी कहा जाता है. जैन धार्मिक मान्यता के अनुसार यहां 24 में से 20 जैन तीर्थंकरों और भिक्षुओं ने मोक्ष प्राप्त किया.

सम्मेद शिखरजी से जुड़ी जैन समाज की आस्था

सम्मेद शिखरजी जैनियों के पवित्र तीर्थ हैं. जैनियों के अनुसार सम्मेद शिखरजी का कण-कण अत्यंत पवित्र है. जैन समुदाय सम्मेद शिखरजी के दर्शन करता है और 27 किमी के क्षेत्र में फैले मंदिरों में जाता है और पूजा करता है. जैन लोग पूजा के बाद ही खाते-पीते हैं. वहां किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधि उस पवित्र स्थान की पवित्रता और जैनियों की आस्था को ठेस पहुंचा सकती है.

क्यों छिड़ा विवाद

झारखंड सरकार ने इस जगह को इको-स्पॉट घोषित कर इसे पिकनिक स्पॉट में बदल दिया है. इससे श्रद्धालुओं को भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ेगा. कर्नाटक, झारखंड और मध्य प्रदेश के जैन विभिन्न स्थानों पर मौन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. हाल ही में, उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी और सहारनपुर के सांसद हाजी फजलुर रहमान ने संसद में इस मुद्दे को उठाया. लोकसभा को संबोधित करते हुए सांसद मनोज तिवारी ने कहा, 'झारखंड सरकार के फैसले का सीधा असर सम्मेद शिखर की पवित्रता पर पड़ा है. जैन लोग चाहते हैं कि इस आदेश को रद्द किया जाए.

Delhi | Members of the Jain community protest at India Gate against the decision of the Jharkhand govt to declare 'sacred' Shri Sammed Shikharji a tourist place pic.twitter.com/6WCKHq3UII

— ANI (@ANI) January 1, 2023