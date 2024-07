BJP Attacks Rahul Gandhi: 'हिंदुओं का अपमान किया, हर मुद्दे पर बोला झूठ', राहुल को BJP ने जमकर सुनाया

Uproar in Parliament: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदुओं को लेकर दिए बयान पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला. राहुल ने सोमवार को संसद में बीजेपी पर देश में हिंसा, नफरत और डर फैलाने का आरोप लगाया और दावा किया कि ये लोग हिंदू नहीं हैं. इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जोरदार तरीके से विरोध जताया और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना बहुत गंभीर विषय है. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा समेत कई अन्य बीजेपी नेताओं ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोला.

'राहुल ने हर मुद्दे पर बोला झूठ'

नेता प्रतिपक्ष के बयान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'जिस पद पर राहुल हैं, वो बहुत जिम्मेदारी का है, मगर आज उन्होंने आज बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दिया. उन्होंने पूरे हिन्दू समाज को हिंसक और असत्य बताकर उनका घोर अपमान कहा. उनसे पहले पी चिदंबरम और सुशील शिंदे भी हिंदुओं को आतंकवादी बता चुके हैं. यह कांग्रेस पार्टी की फितरत है.'

अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'राहुल ने कहा कि अग्निवीर में मुआवजा नहीं मिलता, ये सबसे बड़ा झूठ है. रक्षा मंत्री ने सदन में साफ किया है कि अग्निवीर में 1 करोड़ रुपये दिए जाते हैं. कांग्रेस पहले भी सेना पर सवाल उठाती रही है. राहुल गांधी ने अपनी सरकार का ऑर्डिनेंस फाड़ा था, ये कांग्रेस का हमेशा से चरित्र रहा है. इंदिरा गांधी ने भी हमेशा संवैधानिक व्यवस्थाओं को कमजोर किया. भारतीय संस्कृति के अनुसार जो व्यवहार होता है, उसको राहुल गांधी कैसे ही समझेंगे. राहुल गांधी ने अयोध्या में मुआवजे को लेकर झूठ कहा, जबकि 1253 करोड़ का मुआवजा अयोध्या में दिया जा चुका है और लोगों को रिलोकेट किया जा चुका है.'

वहीं बीजेपी नेता जी किशन रेड्डी ने भी राहुल को जमकर घेरा और कहा कि वह डिप्रेशन में हैं क्योंकि वह 20 साल से प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं. लेकिन जनता ने मौका नहीं दिया. रेड्डी ने कहा कि राहुल ने हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ भाषण दिया, उनको हिंसक बताया. जब तक हिंदू है तब तक लोकतंत्र बचा है, जब तक हिंदू है देश में तब तक हिंसा नहीं हो रही.

वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता भी पीछे नहीं रहे. उन्होंने कहा, 'नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी ने पहले ही भाषण में हिंदुओं का विरोध किया है. वह विरोधी पक्ष के नेता नहीं, बल्कि हिंदू विरोधी पक्ष के नेता हैं. उन्हें कौन इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है कि वह सनातनियों को भला-बुरा कहे? राहुल गांधी को हिंदू समुदाय से माफी मांगनी चाहिए.

एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने भी राहुल पर जमकर कटाक्ष किया. उन्होंने कहा, 'कोई भी भगवान शिव का भक्त इसे बर्दाश्त नहीं करेगा. आप धार्मिक भावनाओं के साथ नहीं खेल सकते. नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें तथ्यों के आधार पर अपने विचार सामने रखने चाहिए. उन्होंने हमेशा हर मुद्दे पर भ्रम पैदा करने की कोशिश की है.

