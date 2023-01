Cholesterol Control Tips: अपनी लाइफस्टाइल में कर लीजिए ये 5 चेंज, बर्फ की तरह पिघलना शुरू हो जाएगा Bad Cholesterol

Changes in Lifestyle for Control Cholesterol: शरीर को फिट रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल का बनना जरूरी होता है. यह एक बारीक मोम की तरह का तत्व होता है, जो हमारी नसों में घूमता है. लेकिन जब यह कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनना शुरू हो जाता है तो समस्या आरंभ हो जाती है. इसके चलते शरीर में ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा आने लगती है. अगर वक्त रहते इस स्थिति पर कंट्रोल न किया जाए तो आगे चलकर हार्ट अटैक का भी खतरा बन जाता है. आज हम आपको इसी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के उपायों के बारे में बताएंगे.

कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के उपाय (How to Maintain Cholesterol)

मोटापे पर करें कंट्रोल

डॉक्टरों के मुताबिक मोटापे का कोलेस्ट्रॉल (Cholesterol Control Tips) बढ़ने से सीधा संबंध होता है. जो लोग मोटे होते हैं, वे अंदर से अनफिट होते हैं. ऐसे लोगों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा होता है. ऐसे लोगों को अपना वजन कम करने के लिए शारीरिक भागदौड़ शुरू करने पर ध्यान देना चाहिए. ऐसा करने से वे इस दिक्कत से बच सकते हैं.

शराब से बना लें दूरी

जो लोग रेग्युलर ड्रिंक यानी शराब पीते हैं, वे एक साथ कई बीमारियों को न्योता दे रहे होते हैं. शराब की वजह से उनका न केवल कोलेस्ट्रोल (Cholesterol Control Tips) लेवल बढ़ जाता है बल्कि किडनी खराबी और हार्ट अटैक का खतरा भी पास आने लगता है. ऐसे लोग अगर शराब के सेवन को पूरी तरह बंद नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी मात्रा जरूर कम कर दें.

स्मोकिंग से होता नुकसान

बीड़ी- सिगरेट की स्मोकिंग भी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल (Cholesterol Control Tips) लेवल बढ़ने का बड़ा कारण होता है. इसकी वजह से शरीर की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल गाढ़ा होने लगता है, जिससे ब्लड सप्लाई में रुकावट आने लगती है. लिहाजा अगर लोग इस दिक्कत को छोड़ दें तो उनके लिए बेहतर ही रहेगा.

शरीर से निकालें पसीना

शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल (Cholesterol Control Tips) को बाहर निकालने के लिए पसीना निकालना बहुत जरूरी है. इसके लिए हम जिम, योग या जॉगिंग का सहारा ले सकते हैं. मेडिकल एक्सपर्टों का कहना है कि शरीर से पसीना निकलने के साथ ही बैड कोलेस्ट्रॉल भी बाहर आ जाता है, जिससे हमारी बॉडी फिट रहती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

