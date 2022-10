Cockroaches in House: क्या आप कॉकरोच से परेशान हैं? आपके घर के बाथरूम और किचन में कॉकरोच दिखाई देते हैं. ये कॉकरोच नाली में अपना घर बना लेते हैं और बहुत जल्द पूरे घर में फैल जाते हैं. कॉकरोच कई बार किचन में रखी खाने-पीने की चीजों के पास भी पहुंच जाते हैं. इसकी वजह से आप बीमार हो सकते हैं. कॉकरोच की वजह से आपको इंफेक्शन और फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या हो सकती है. आप इन ट्रिक्स को अपनाकर कॉकरोच से छुटकारा (How To Get Rid Of Cockroaches) पा सकते हैं.

बेकिंग सोडा को ऐसे करें यूज

बेकिंग सोडा की मदद से कॉकरोच भगाना सबसे आसान है. कॉकरोच भगाने के लिए बेकिंग सोडा को बाथरूम की नाली और किचन के सिंक के आसपास छिड़क दें. कॉकरोच को बेकिंग सोडा की खुशबू पसंद नहीं होती है. इससे वो नाली से बाहर नहीं निकलेंगे. फिर 7 से 8 घंटे बाद एक कप गुनगुना पानी लें और उसमें 2 चम्मच बेकिंग सोडा घोल दें. इस घोल को नाली में डाल दें और सारे कॉकरोच मर जाएंगे.

गर्म पानी से भागेंगे कॉकरोच (boiling water cockroach)

कॉकरोच से छुटकारा पाने के लिए नाली के बीच वाले हिस्से में खौलता हुआ पानी डाल दें. इससे नाली के अंदर जमा गंदगी साफ हो जाएगी. गरम पानी नाली में समय-समय पर डालते रहें. गंदगी की वजह से कॉकरोच पनपते हैं. गरम पानी से नाली में मौजूद कॉकरोच मर भी जाते हैं.

सफेद सिरका भी है कारगर

घर से कॉकरोच भगाने के लिए सफेद सिरका और पानी को बराबर मात्रा में मिला लें. फिर इस घोल को नाली में डाल दें. सिरका की गंध से सारे कॉकरोच भाग जाएंगे और नाली के रास्ते नए कॉकरोच भी नहीं आएंगे.

बोरिक एसिड का करें यूज (how to use boric acid for cockroaches)

दरअसल बोरिक एसिड के संपर्क में आने की वजह से कॉकरोच के पैर और पंख चिपक जाते हैं. अगर कोई कॉकरोच बोरिक एसिड पी लेता है तो भी उसकी मौत हो जाती है. बाथरूम की नाली और किचन के सिंक के पास बोरिक पाउडर का छिड़काव करके भी कॉकरोच से छुटकारा पाया जा सकता है.

