Vitamin B 12: बॉडी को अंदर से खोखला बना देती हैं इस विटामिन की कमी, ये लक्षण दिखते ही हो जाएं सावधान

How To Prevent From Vitamin B12: दिन भर थकान और कमजोरी विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है. विटामिन बी 12 की कमी से बॉडी असहाय हो जाती है. इससे कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है. बॉडी को हेल्दी रखने के लिए कई तरह के पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है इनसे विटामिंस का सबसे बड़ा योगदान होता है. विटामिन बॉडी को में कोशिकाओं का निर्माण और खून को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. वही विटामिन बी12 बॉडी के लिए बहुत जरूरी है. इसका काम खून में आरबीसी और डीएनए का निर्माण कराना है. वहीं बता दें अगर बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी हो जाए तो शरीर सही से काम नहीं कर पता है.वहीं इसकी कमी से सिर दर्द, कमजोरी,थकान आदि दिक्कतों को सामना करना पड़ता है. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि विटामिन बी 12 की कमी होने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं?

विटामिन बी 12 की कमी के लक्षण-

थकान और सिर दर्द-

विटामिन B12 की कमी होने पर बहुत अधिक थकान होने लगती है. इसके साथ ही सिर में तेजी से दर्द होता है अगर आपको भी ऐसी समस्या है तो इसे नजरअंदाज ना करें बल्कि डॉक्टर के पास जाएं और अपनी जांच कराएं.

मेमोरी लॉस और कंफ्यूजन-

विटामिन B12 की कमी से दिमागी कामकाज भी प्रभावित होता है.इससे मेमोरी लॉस और कंफ्यूज रहने की समस्या होने लगती है. इतना ही नहीं आप हर चीज में भ्रमित आप इसलिए अगर आपको भी मेमोरी लॉस भूलने की दिक्कत हो रही है इसे नजरअंदाज ना करें.

मेगालोब्लास्टिक एनीमिया-

विटामिन बी 12 की कम का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि इससे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है. इसमें आरबीसी का आकार बड़ा हो जाता है. यह बहुत ही खराब स्थिति है.

डिप्रेशन-

विटामिन बी 12 की कमी से भूलने की बीमारी भी हो सकती है. इसके अलावा डिप्रेशन की शिकायत भी हो सकती है इसलिए अगर आपको भी यह दिक्कत है तो आपको इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

