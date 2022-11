Natural Mosquito Repellent: मच्छरों ने कर दिए हैं हाथ पैर लाल तो ऐसे बनाएं मॉस्किटो ट्रैप, आंधे घंटे में हो जाएंगे गायब

Tips To keep Mosquito Away: सर्दियों की शुरूआत हो चुकी है अब ज्यादतर घरों में पंखा चलना बंद हो गया है. ऐसे में मच्छर सुबह और रात में ज्यादा काट रहे हैं. कई बार ऐसी हालत भी हो जाती है कि बिना पंखा चलाए नींद नहीं आती है. कुछ लोग मच्छरों को भगाने के लिए मच्छर वाली अगरबत्ती का यूज करते हैं. मॉस्किटो क्वायल सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है क्योंकि इससे निकलने वाले धुआं कई तरह कई तरह के केमिकल से भरा होता है. मॉस्किटो क्वायल का अधिक इस्तेमाल करने से अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं. मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए आज हम आपके साथ कुछ घरेलू उपाय शेयर करने वाले हैं. इनको अपनाने के बाद मच्छर आपके आस पास भी नहीं टहलेंगे.

ऐसे बनाएं मॉस्किटो ट्रैप

आप चीनी, यीस्ट और पानी का यूज करके मॉस्किटो ट्रैप बना सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले एक प्लास्टिक की बोतल लें और उसे आधा काटा लें. अब आधी कटी हुई बोतल के नीचे वाले हिस्से में थोड़ा सा गर्म पानी भरें और फिर उसमें चीनी ऐड करें. इसे सही से मिला लें और जब ये पानी ठंडा हो जाए तो इसमें यीस्ट भी डाल दें. अब बोतल का जो आधा ऊपर वाला कटा हुआ हिस्सा है उसे पानी के ऊपर उल्टा करके रख दें. ऐसा करने से पहले ध्यान रखें की आपने बोतल का ढक्कन खोल दिया है. इस ट्रैप में मच्छर अपने आप आकर गिरने लगेंगे.

कपूर

मच्छरों को दूर भगाने के लिए आप कपूर का यूज कर सकते हैं. इसके लिए आप कमरे के दरावाजे और खिड़की को बंद करके कपूर जला दें. इसके बाद आप देखेंगे की 30 मिनट के अंदर सारे मच्छर भाग गए हैं. आप कपूर को पानी में भी डालकर रख सकते हैं. इसकी महक से भी मच्छर दूर भागते हैं.

पुदीना करें यूज

आपके घर में अगर मच्छरों ने आतंक मचा रखा है तो आप पुदीने यूज कर सकते हैं. पुदीना से मच्छर बहुत दूर भागते हैं इसलिए इसे मस्कीटो रेप्लेंट (Mosquito Repellent) में भी यूज किया जाता है. आप पुदीने के पत्ते को घर के हर एक कोने में रख दें या फिर पुदीने के तेल को हर जगह छिड़क दें. इससे भी मच्छरों से छुटकारा मिल जाएगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर