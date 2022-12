Skin Care Tips: शहद से जुड़ा यह नुस्खा आपको लंबे समय तक रखेगा जवां, उम्र का अंदाजा लगाते थक जाएंगे रिश्तेदार

Benefits of honey in the morning: शहद का इस्तेमाल खाने के लिए किया जाता है. इसके गुणों की वजह से इसे औषधि के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है. आपको बता दें कि शहद स्किन के सेहत के लिए फायदेमंद होता है. स्किन केयर एक्सपर्ट्स की मानें तो शहद आपकी स्किन के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं. नेचुरल तरीके से मिलने वाला शहद ब्यूटी ट्रिटमेंट के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है. सॉफ्ट स्किन के लिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया (Forever Living Products India) के ग्राहक सेवा प्रबंधक (सीएसएम) हरीश सिंगला (Harish Singla, Customer Service Manager-CSM) की ओर से यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं.

दूध और शहद का करें इस्तेमाल

दूध और शहद के इस्तेमाल से स्किन सॉफ्ट हो जाएगी. आपको बस करना इतना है कि 2-3 चम्मच कच्चा दूध और उतनी ही मात्रा में कच्चा शहद लेकर उसे मिक्स कर लें. इस मिक्चर को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं और धीरे-धीरे मालिश करें. 15-20 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें. इसके बाद शहद वाले जगह को पानी से धोलें. एक दिन में दो बार इस ऐसा करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे.

दही और शहद से मिलेगा फायदा

एक चम्मच ताजे दही को आधा चम्मच कच्चे शहद में मिलाकर थोड़ी देर तक अपने चेहरे और गर्दन की मालिश करें. 10-15 के बाद इसे पानी से धो लें. इस फेस पैक को 2-3 दिन लगाने पर आपकी स्किन एकदम जवां दिखेगी और स्किन में निखार आएगा.

शहद और नींबू से बनाएं फेस पैक

चेहरे को चमकाने के लिए ये नुस्खा बहुत कारगर है. आपको करना बस इतना है कि एक कटोरी में एक चम्मच कच्चा शहद और एक चम्मच नींबू का रस लेकर उसे अच्छे से मिलाएं. इसके बाद इसे अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं. 15-20 मिनट के बाद इसे गुनगुने पानी से धो लें और अपने चेहरे और गर्दन को मॉइस्चराइज करना न भूलें.

शहद, एलोवेरा और दालचीनी से बनाएं फेस मास्क

एलोवेरा स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है. आपको फेस मास्क के लिए करना बस इतना है कि एक कटोरी में 2 बड़े चम्मच कच्चा शहद, 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा और एक चौथाई बड़ा चम्मच पिसी हुई दालचीनी लेकर अच्छे से मिलाना है फिर इस नेचुरल मास्क को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं. इसे 5-10 मिनट लगाने के बाद गुनगुने पानी से धो लेना है. इससे आपको चमकती हुई स्किन मिलेगी.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं