Kitchen Hacks: घर में नहीं बचेगा 1 भी कॉकरोच! बस करने होंगे ये आसान उपाय

How to get rid of cockroaches: रसोई घर यानी किचेन हमारे घर का सबसे अहम हिस्सा होता है. जिसे हमेशा साफ सुथरा रखा जाता है. रोजाना साफ-सफाई के बाद भी घर के कुछ हिस्सों में कॉकरोच आ ही जाते हैं. ऐसे में बहुत से लोग कई जतन करने के बावजूद अपने घर में डेरा जमाए बैठे सेहत के इन दुश्मनों का पूरी तरह से सफाया नहीं कर पाते हैं. ऐसे में अगर आप भी इस समस्या से परेशान है तो आपको वो ईजी होम रेमिडी यानी आसान घरेलू उपाय बताते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.

बीमारिया फैलाते हैं कॉकरोच

माना जाता है कि कॉकरोच की वजह से लोगों को बीमारियों का खतरा रहता है. ऐसे में आप अगर घर और किचन में मौजूद कॉकरोच से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको अलर्ट रहने के साथ बस हमारी ये बात मानने की जरूरत है.

1. लौंग और नीम का उपाय: लौंग की तेज गंध यानी महक से कॉकरोच भाग जाते हैं. इसके लिए करीब 20 से 25 लौंग को पीस लें. अब इसमें नीम के तेल की कुछ बूंदे मिला लें और इसे उन जगहों पर स्प्रे कर दें जहां तिलचट्टे छिपे हुए हैं. दरअसल लौंग और नीम की महक कॉकरोचों को पसंद नहीं होती. वहीं इसी के साथ आप साबुत लौंग को नीम के तेल में डालकर उन जगहों पर बिखेर सकते हैं, जहां से कॉकरोच रोज आते जाते रहते हैं. इसके साथ आपको ये ध्यान भी रखना है कि जैसे ही आपको लगे कि लौंग की महक खत्म हो गई है तो फौरन आप पुरानी लौंग को हटाकर नई लौंग रख दें.

2. पुदीने के तेल और नमक का उपाय: घर से तिलचट्टों को भगाने के लिए एक और कारगर उपाय की बात करें तो आप पुदीने के तेल में नमक, पानी मिलाकर कॉकरोच वाली जगहों पर स्प्रे कर दें. इनसे छुटकारा मिल जाएगा.

3. मिट्टी के तेल का उपाय: हालांकि आज कल मिट्टी का तेल कई शहरों में नहीं मिलता है. फिर भी अगर आपको कहीं से थोड़ा सा घासलेट यानी मिट्टी का तेल मिल जाए तो आप एक काम ये करें कि घर में जहां कहीं भी कॉकरोचों ने डेरा जमा लिया है, वहां पर मिट्टी का तेल से स्प्रे कर दें. ये भी बड़ा जबरदस्त उपाय है.

4. बेकिंग सोडा का इस्तेमाल: कॉकरोच भगाने के लिए आप बेकिंग सोडा में थोड़ी सी चीनी मिलाकर वहां रख दें, जहां पर तिलचट्टे मौजूद हैं. आप बेकिंग सोडा और चीनी को पानी में मिक्स करके भी छिड़काव कर सकते हैं. ऐसा करने से भी सारे कॉकरोच आसानी से भाग जाएंगे.

5.तेज पत्ते का कारगर उपाय: तेज पत्ते को छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़कर घर के अलग-अलग कोनों में रख दें. तेज पत्ते की गंध से भी कॉकरोच भाग जाते हैं. तेज पत्ते के अलावा पुदीने के पत्तों को भी घर में रखकर कॉकरोच की समस्या से बचा जा सकता है. आप चाहें तो दोनों पत्तों को मिलाकर भी रख सकते हैं.

6.दरारों को भर दें: घर में मौजूद दरारे कीड़ों का घर होती हैं. ऐसे में अपने फर्श और किचन सिंक में मौजूद दरारों को व्हाइट सीमेंट की मदद से भर दें. इन्ही दरारों के अंदर कॉकरोच छुप कर बैठते हैं और अंडे भी देते हैं. दरारे बंद हो जाने पर कॉकरोच को कोई जगह नहीं मिलेगी और वो खुद ब खुद कम होते चले जाएंगे.

