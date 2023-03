Healthy Food: पेट की सभी समस्याओं का एक इलाज है मूली की चटनी, ऐसे करें झटपट तैयार

How To Make Radish Chutney: मूली एक सुपफूड है जोकि पानी की अच्छी मात्रा से भरपूर होती है. मूली को आमतौर पर लोग सलाद, पराठा या भुजिया बनाकर खाना पसंद करते हैं. इसलिए आजतक आपने मूली और मूली से बनी डिशेज तो खूब खाई होंगी. लेकिन क्या कभी आपने मूली की चटनी ट्राई की हैं? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए मूली की चटनी बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. मूली के सेवन से आपका ब्लड शुगर मेंटेन रहता है. इतना ही नहीं मूली के सेवन से आपका पाचन तंत्र दुरुस्त बना रहता है. मूली की चटनी कर्नाटक का एक लोकप्रिय आहार है. मूली की चटनी स्वाद में चटपटी होती है. इसको आप लंच या डिनर में झटपट बनाकर खा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Make Radish Chutney) मूली की चटनी कैसे बनाएं....