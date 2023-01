Tasty Snack: स्नैक में केवल 15 मिनट में बनाएं क्रंची मुरमुरा चिक्की, ये रही सिंपल रेसिपी

How To Make Murmura Chikki: मुरमुरे चावल से बनाया गया है एक फूड आइटम है जिसको आमतौर पर स्नैक में पाया जाता है। मुरमुरे से कई डिशेज जैसे- नमकीन या चाट बनाकर खाई जाती है। लेकिन आज हम आपके लिए मुरमुरा चिक्की बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। मुरमुरा चिक्की टेस्टी और क्रंची होती है। इसको आप लोहड़ी सेलिब्रेशन के दौरान बनाकर सबका मुंह मीठा करा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं मुरमुरा चिक्की (How To Make Murmura Chikki) बनाने की विधि-

मुरमुरा चिक्की बनाने की आवश्यक सामग्री-

2 कप मुरमुरा

1 कप गुड़

1 चम्मच घी

1 कप नारियल (कद्दूकस किया हुआ)

मुरमुरा चिक्की कैसे बनाएं? (How To Make Murmura Chikki)

मुरमुरा चिक्की बनाने के लिए आप सबसे पहले एक कढ़ाई लें।

फिर आप इसमें 2 चम्मच घी डालकर पिघलाएं।

इसके बाद आप इसमें मुरमुरा डालकर हल्की आंच पर कुरकुरा होने तक भून लें।

फिर आप कढ़ाई में एक बार और 2 चम्मच घी डालकर पिघला लें।

इसके बाद आप इसमें इलायची और गुड़ के टुकड़े डालकर अच्छी तरह से पका लें।

फिर आप इसमें मुरमुरे और नारियल डालकर कुछ देर तक छोड़ दें।

इसके बाद आप एक बर्तन या ट्रे को घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लें।

फिर आप तैयार मिक्चर को ट्रे में डालें और अच्छी तरह से फैलाकर जमने के लिए छोड़ दें।

इसके बाद आप इसको चाकू की सहायता से चिक्की की शेप में काट लें।

अब आपकी टेस्टी और क्रंची मुरमुरे की चिक्की बनकर तैयार हो चुकी है।