Weight Loss के लिए क्या आपने कभी पी है ये खास Herbal Tea? कुछ ही दिनों में मिलेगी Flat Tummy

How Nettle Tea Can Help In Burning Belly Fat: हम में से शायद कोई ये चाहता होगा कि उसके पेट और कमर के आसपास चर्बी बढ़ जाए और वो थुलथुला नजर आने लगे. ऐसा होने में कई लोगों को शर्मिंदगी और लो कॉन्फिडेंस का सामना करना पड़ता है. वजन इसलिए बढ़ता है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल गड़बड़ होती है और साथ ही हम अनहेल्दी फूड हैबिट्स को चाहकर भी छोड़ नहीं पाते है. ग्रेटर नोएडा के GIMS अस्पताल में कार्यरत मशहूर डाइटीशियन डॉ. आयुषी यादव (Dr. Ayushi Yadav) ने बताया कि अगर हम एक खास हर्बल टी रोजाना पिएंगे तो वेट लूज करना आसान हो जाएगा और हमें कुछ ही दिनों में फ्लैट टमी देखने को मिलेगी.

नेटल टी पीने से घटेगा वजन (Nettle Tea For Weight Loss)

कई बार आपने देखा होगा कि स्ट्रिक्ट डाइट और हेवी वर्कआउट करने के बावजूद वजन कम होने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसे में कई हेल्थ एक्सपर्ट्स ग्रीन टी (Green Tea) पीने की सलाह देते हैं, लेकिन आपको एक बार नेटल टी (Nettle Tea) जरूर ट्राई करना चाहिए क्योंकि मोटापे (Obesity) के शिकार लोगों के लिए ये किसी औषधि से कम नहीं है. ये बेली फैट को कुछ ही दिनों में मक्खन की तरह पिघला देगी.

इस पौधे से तैयार होती है नेटल चाय (Nettle Plant In Hindi)

नेटल टी (Nettle Tea) एक खास तरह की हर्बल चाय है जिसे बिछुआ के पौधे से तैयार किया जाता है. ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है और इसे घर में बनाना भी बेहद आसान है. इससे वजन कम करने में काफी मदद मिलती है.

नेटल टी में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स (Nutrients In Nettle Tea)

नेटल टी (Nettle Tea) में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक और एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं. साथ ही इस चाय को पीने से विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के जैसे जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं. इस हर्बल टी की मदद से दिल की बीमारी, किडनी डिजीज, एलर्जी, गठिया जैसे रोगों को दूर किया जा सकता है, साथ ही इससे इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है.

नेटल टी पीने के फायदे (Nettle Tea Health Benefits)

जैसा कि हम बता चुके हैं कि नेटल टी (Nettle Tea) पीने से बढ़ते हुए वजन पर लगाम लगती है, साथ ही ये आपके शरीर में नकम को बैलेंस करने का काम भी करती है, क्योंकि इससे बॉडी में सोडियम लेवल कम किया जा सकता है. अगर पेट में गैस की वजह से ब्लोटिंग जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो नियमित रूप से नेटल टी जरूर पीना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर