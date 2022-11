Skin Care Tips: हाथों की स्किन हो गई है काली और बेजान, इस तरह करें एलोवेरा का इस्तेमाल

How to remove blackness of skin with aloe vera: सर्दियों का मौसम चल रहा है. ऐसे में चेहरे की स्किन पर सब ध्यान देते हैं लेकिन हाथों की देखभाल करना भूल जाते हैं. जिसकी वजह से सर्दियों में हाथों की स्किन बेजान और डल नजर आती है. जिसकी वजह से हाथ काले नजर आते हैं. ऐसे में एलोवेरा आपकी मदद कर सकता है. जी हां एलोवेरा आपके हाथों की स्किन को निखार सकता है.हम यहां आपको बताएंगे कि एलोवेरा की मदद से हाथों के कालापन को कैसे दूर कर सकते हैं?

हाथों का कालापन दूर करने का तरीका-

एलोवेरा और नींबू (Aloe Vera And Lemon)-

अगर आप भी हाथों के कालेपन से परेशान हैं तो अब एलोवेरा आपकी मदद कर सकता है.इसके लिए आप एलोवेरा और नींबू को मिक्स करके लगा सकते हैं. इसके लिए आप 2 चम्मच एलोवेरा जेल लें.इसमें 8 से 10 बूंद नींबू का रस मिलाएं. अब इस पेस्ट को अपने हाथों पर लगाएं और धो लें. ऐसा करने से आप हाथों का कालापन दूर कर सकते हैं.

एलोवेरा और हल्दी (Aloe vera and turmeric)-

एलोवेरा और हल्दी भी स्किन का कालापन दूर करने में मदद करती है. इसके लिए आप 2 चम्मच एलोवेरा जेल लें. इसमें चुटकीभर हल्दी डालें और अच्छी तरह से मिला लें. अब इस पेस्ट को अपने हाथों की डार्कनेस पर लगाएं.

एलोवेरा और बेसन (Aloe vera and gram flour)-

बेसन का इस्तेमाल स्किन के लिए फायदेमंद होता है. हाथों की डार्कनेस को कम करने के लिए आप एलोवेरा और बेसन का पेस्ट लगा सकते हैं. इसके लिए आप 2-4 चम्मच एलोवेरा जेल लगाएं. इसमें एक चम्मच बेसन और गुलाब जल मिलाएं. इस पेस्ट को अपने हाथों पर लगाएं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

