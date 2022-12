Radish: मूली खाने से 4 तरह के लोगों को हो सकती है परेशानी, पूरी तरह कर लें परहेज

These People Should Avoid Eating Radish At Night: सर्दी के मौसम में मूली किसी औषधि से कम नहीं है, क्योंकि इसमें कई तरह के जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जिससे सेहत को कई फायदे हो सकते हैं, आमतौर पर इसे सलाद के तौर पर खाया जाता है, कुछ लोग इसके पकौड़े, पराठे और रेसेपीज बनाकर खाना पसंद करते हैं. इस बात में कोई शक नहीं कि मूली में मौजूद विटामिंस और मिनरल्स से हमारे शरीर को लाभ पहुंचता है, लेकिन हर किसी को इसे नहीं खाना चाहिए खासकर रात के समय. आइए जानते है कि किन लोगों के लिए ये सब्जी नुकसानदेह साबित हो सकती है.

रात के वक्त मूली खाने से इन लोगों को होगी तकलीफ

1. गैस से परेशान लोग

अगर आपके पेट में गैस बहुत ज्यादा बनती है तो आप गलती से भी रात के वक्त मूली का सेवन न करें क्योंकि ऐसा करने से पेट की परेशानी बढ़ सकती है और गैस्ट्राइटिस के कारण नींद में मुश्किल और दूसरों को भी परेशानी हो सकती है.

2. जब बदन के किसी हिस्से में हो दर्द

अगर आपके हाथ, पैर, कमर, घुटना, कंधा या शरीर के किसी हिस्से में दर्द का अहसास होता हो तो रात के समय भूल से भी मूली का सेवन नहीं करें. क्योंकि मूली खाने से बॉडी में एयर बनने लगता है जिससे दर्द में इजाफा हो सकता है.

3. फेट फूलने से परेशान लोग

रात को मूली खाने से पेट से जुडी परेशानी हो सकती है, खासकर अगर आपको पेट फूलने की शिकायत, या खट्टी डकारें आती हों तो मूली से परहेज करना ही बेहतर है. हलांकि दोपहर के भोजन में मूली खाने से दिक्कतें नहीं आती

4. ऑर्थराइटिस के मरीज

बढ़ती उम्र के साथ ऑर्थराइटिस की परेशानी भी बढ़ती जाती है, इससे परेशान लोगों को रात में मूली नहीं खाना चाहिए वरना तकलीफ में इजाफा हो सकता है. अगर इस बात का ख्याल रखेंगे तो ज्वाइंट पेन कंट्रोल में रहेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

