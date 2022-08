Tips For Healthy Bones: भूल से भी न करें ये 5 गलतियां, हड्डियां हो जाती हैं कमजोर; आज से ही छोड़ दें ये काम

Tips For Healthy Bones: क्या आपको कुछ काम करते हुए या दौड़ते-भागते हुए हाथ-पैर या शरीर के विभिन्न जोड़ों में दर्द होने लगता है तो यह हड्डियां कमजोर (Weak Bones) होने की निशानी हो सकता है. खराब लाइफस्टाइल की वजह से आजकल लोगों में जोड़ों के दर्द से जुड़ी समस्या बढ़ती जा रही है. पहले माना जाता था कि 50 साल से ऊपर वाले लोगों को ही हड्डियों से जुड़ी दिक्कत होती थी लेकिन अब छोटे बच्चों से लेकर जवान लोगों में भी यह तकलीफ घर करती जा रही है. ऐसे में आपको इस तरह की दिक्कत न हो तो आपको आज ही उन 5 गलतियों से दूरी बनानी होगी, जिन्हें आप जाने-अनजाने रोजाना करके इस बीमारी को अनजाने मे न्योता दे रहे हैं. आइए जानते हैं कि वे 5 गलतियां कौन सी हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं.

इन वजहों से हड्डियां हो जाती हैं कमजोर (Cause of Weakening of Bones)

अगर आप स्मोक करते हैं या शराब पीते हैं तो आप इन दोनों का सेवन तुरंत बंद कर दें. दरअसल ये दोनों चीजें सीधे आपकी हड्डियों को कमजोर (Weak Bones) बनाने का काम करती हैं. इससे न केवल शरीर के फेफड़े और किडनी पर असर पड़ता है बल्कि आपकी हड्डियां भी धीरे-धीरे कमजोर होकर टूटने लगती हैं. इसलिए स्मोकिंग और शराब से जितनी जल्दी हो सके, दूरी बना लेना ही बेहतर रहता है.

अच्छी नींद और व्यायाम करना जरूरी

अच्छी सेहत के लिए भरपूर नींद और उचित शारीरिक भागदौड़ बहुत जरूरी है. ऐसे में अगर 7-8 घंटे की भरपूर नींद लेने के बजाय मोबाइल में घुसे रहते हैं या फिर हर वक्त बेड पर पड़े रहते हैं तो आपकी हड्डियां कमजोर होने के पूरे चांस रहेंगे. दरअसल हड्डियों की मजबूती के लिए उचित नींद और नियमित शारीरिक व्यायाम बहुत जरूरी है. ऐसा न करने पर हड्डियों को तड़कने (Weak Bones) से कोई नहीं बचा सकता.

दिन में सूरज की किरणों जरूर लें

कई लोग नाइट शिफ्ट करते हैं और दिन में सोते हैं. ऐसे में उन्हें सूरज की पर्याप्त किरणें नहीं मिल पाती है. ये किरणें विटामिन डी (Vitamin D) का बढ़िया स्रोत होती हैं, जो शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करती हैं. शरीर में कैल्शियम की उचित मात्रा बरकरार रहने से हड्डियां मजबूत (Strong Bones) रहती हैं और जोड़ों में दर्द नहीं होता. ऐसे में हो सके तो नाइट शिफ्ट खत्म होने के बाद दिन आधा-एक घंटा खुली धूप में कहीं टहलकर जरूर आएं, जिससे आपकी हड्डियां फिट बनी रहें.

कैल्शियम युक्त चीजों का करें सेवन

शरीर की हड्डियां कमजोर होने की एक बड़ी वजह दूध-अंडे और कैल्शियम युक्त दूसरी पोषक चीजों का सेवन न करना भी है. खासकर अगर आप दूध का सेवन नहीं करते हैं तो आपको जोड़ों में दर्द (Weak Bones) होने के चांस पहले से ज्यादा बने रहेंगे. इसलिए हम सभी के घरों में रोजाना कम से एक वक्त दूध पीने की सलाह जरूर दी जाती है. आपको इस सलाह को हल्के में नहीं लेना चाहिए और दूध का नियमित सेवन करना चाहिए.

ज्यादा नमक खाने से बचें

भोजन में अगर नमक न हो तो उसका स्वाद बेकार हो जाता है लेकिन अगर यही नमक आप जरूरत से ज्यादा खाने लगें तो आपकी सेहत के लिए खतरनाक भी बन जाता है. दरअसल ज्यादा नमक वाली चीजें खाने से हड्डियों (Weak Bones) की बोन डेंसिटी कम हो सकती है. नमक में सोडियम नाम का तत्व मौजूद होता है, जो शरीर में कैल्शियम को कम कर देता है. ऐसे में आप जितना नमक खाते हैं, उतना ही शरीर में कैल्शियम कम होता जाता है. लिहाजा नमक को सीमित मात्रा में खाना ही उचित रहता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर