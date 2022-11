Winter Fruits: सर्दियों में बीमारी से बचाते हैं ये 4 फल, आज से ही शुरू कर दें सेवन; मजबूत हो जाती है इम्यूनिटी पावर

What to Eat in Winter: मौसम बदल रहा है. सुबह-शाम और रात में हल्की ठंड की वजह से हर घर में कोई न कोई खांसी-जुकाम और बुखार से बीमार पड़ा है. मौसम विभाग का कहना है कि अभी ठंड और प्रदूषण की शुरुआत हुई है और आने वाले वक्त में यह और बढ़ेगी. ऐसे में अगर आप सर्दियों में खुद को बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो आपको अपनी इम्यूनिटी पावर बूस्ट करनी होगी. मेडिकल एक्सपर्टों के मुताबिक सर्दियों में विटामिन-सी से भरपूर 4 फलों (Winter Fruits) का सेवन जरूर करना चाहिए. इनके सेवन से शरीर को ठंड और बीमारियों से लड़ने में जबरदस्त ताकत मिलती है. आइए जानते हैं कि वे फल कौन से हैं.

विटामिन-सी से भरपूर होते हैं संतरे

डॉक्टरों के मुताबिक ठंड के दिनों में शरीर को विटामिन-सी की जरूरत होती है. शरीर में इस विटामिन की मौजूदगी से सर्दी से निपटने में मदद मिलती है. इसके लिए लोगों को संतरे (Orange) का सेवन करना चाहिए. इसमें विटामिन-सी के अलावा फोलेट और पोटेशियम काफी मात्रा में मिलता है. जिससे शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है.

आंवले से बढ़ती है शरीर की इम्यूनिटी

सर्दियों में आंवले (Amla) का सेवन शरीर को बहुत फायदा पहुंचाता है. इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है. जिसके चलते यह आंखों, बालों और त्वचा के रूखेपन को दूर करने में काफी मदद करता है. पेट से जुड़ी गड़बड़ियों में भी आंवले का इस्तेमाल काफी फायदा पहुंचाता है. आप आंवले के जूस या मुरब्बे के रूप में सेवन कर सकते हैं.

काले अंगूरों का सेवन होता है फायदेमंद

ठंड के दिनों काले अंगूर (Black Grapes) मार्केट में खूब बिकते हैं. इन काले अंगूरों में विटामिन-सी बड़ी मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका सेवन सेहत के लिए काफी फायदेमंद बन जाता है. आप रोज न सही लेकिन हफ्ते में एक बार भी काले अंगर खा लेते हैं तो इससे शरीर को काफी इम्यूनिटी मिलती है.

गाजर से बढ़ती है आंखों की रोशनी

सर्दियों में मिलने वाली गाजर (Carrot) एक कॉमन डिश है. आप इसे सब्जी, सलाद या फल कुछ भी कह सकते हैं. आंखों की रोशनी बढ़ाने में गाजर कमाल का काम करती हैं. इसमें प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट बड़ी मात्रा में मिलते हैं. वहीं इसमें कैलोरीज काफी कम होती है, जिसके चलते इसे पचाना भी काफी आसान होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

