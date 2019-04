जया प्रदा के लिए आज प्रचार करेंगे अमर सिंह, ट्वीट कर कहा- 'आजम की खबर लेने रामपुर आ रहा हूं'

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2019 का दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद अब 23 अप्रैल को होने वाले तीसरे चरण के लिए नेताओं ने कमर कस ली है. उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों के लिए आगामी 23 अप्रैल को चुनाव होने है, जिसके लिए नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है. सपा नेता आजम खान की जयाप्रदा के लिए विवादित टिप्पणी करने के बाद रामपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए राज्यसभा सदस्य अमर सिंह पहली बार रामपुर पहुंच रहे हैं. उन्होंने अपने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर कहा है कि वह मानसिक रूप से बीमार आजम खान की खबर लेने रामपुर आ रहे हैं.

ट्विटर पर शेयर किया वीडियो

रामपुर आने से पहले अमर सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर आजम खान को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की. उन्होंने 2.18 मिनट के एक वीडियो के माध्यम से कहा है कि आ रहा हूं आजम तुम्हारी खोज खबर लेने. कहा कि 15 दिनों तक आईसीयू में रहने के बाद अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं और मानसिक रूप से बीमार आजम खान की खोज खबर लेने रामपुर आ रहा हूं. उन्होंने नारी शक्ति के प्रति गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है. ऐसे लोगों को देश के मतदाता सबक सिखाएंगे और फिर से पीएम मोदी देश के पीएम बनेंगे.

I will be moving to Rampur tomm & will remain their uptill the last hour of formal campaigning. Defeat of #AzamKhan will be like burning an effigy of ravan. Every citizen of Rampur should give this demon a befitting reply. #LokSabhaElection2019 @samajwadiparty @BJP4India pic.twitter.com/DBXauRFNlk

— Chowkidar Amar Singh (@AmarSinghTweets) April 18, 2019