रॉबर्ट वाड्रा ने तिरंगे की जगह लगाया दूसरे देश का झंडा, फजीहत के बाद दी सफाई

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections 2019) के छठवें चरण में रविवार को सात राज्यों की 59 सीटों पर मतदान हुआ है. इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) ने भी दिल्ली के लोधी एस्टेट में वोट डाला. लेकिन, वोट डालने के कुछ ही देर बाद रॉबर्ट वाड्रा अचानक सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे. दरअसल, वोट डालने के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने ट्विटर पर अपनी एक सेल्फी शेयर की.

इस तस्वीर में वाड्रा अपनी स्याही लगी उंगली दिखाते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन, इसके साथ उन्होंने वोटिंग की अपील में भारत के तिरंगे झंडे की जगह पराग्वे का झंडा लगा दिया. इसके साथ ही वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए.

हालांकि, बाद में रॉबर्ट वाड्रा ने इस ट्वीट को हटाकर एक नई तस्वीर शेयर की, जिसमें पराग्वे के झंडे की जगह भारत का तिरंगा झंडा दिखाई दे रहा है. डिलीट किए गए ट्वीट में रॉबर्ट वाड्रा ने लिखा था कि हमारा अधिकार, हमारी ताकत! आप सभी को वोट डालने के लिए बाहर निकलना चाहिए. हमें अपने प्रियजनों के लिए अच्छा भविष्य तैयार करने के लिए उन सभी की सहायता की आवश्कता है जो हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष और सुरक्षित बनाए. इसी ट्वीट में उन्होंने पराग्वे का झंडा पोस्ट किया था और वह ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए.

वहीं, अब रॉबर्ट वाड्रा ने इस ट्वीट पर सफाई देते हुए कहा है कि भारत मेरे दिल में रहता है और मैं तिरंगा को सलाम करता हूं. मैंने अपनी पोस्ट में भूलवश पराग्वे के झंडे का इस्तेमाल किया था. मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप सभी जानते हैं कि यह गलती से पोस्ट किया गया था. इस मुद्दे के अलावा और भी कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए. यह मुझे दुखी करता है, लेकिन कोई बात नहीं.

India lives in my heart & I salute Tiranga.Using a Paraguay flag in my post was just an aberration.I very well know tht”You all know it was posted by mistake" but u decided to”play up my mistake”,whn thr r such glaring issues to be discussed. It saddens me, but never mind! pic.twitter.com/ZPDva2eWSW

— Robert Vadra (@irobertvadra) May 12, 2019