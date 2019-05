बेंगलुरू: कर्नाटक के पूर्व मुख्‍यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्‍पा ने कहा कि राज्‍य की मौजूदा जेडीएस-कांग्रेस सरकार से कांग्रेस के 20 से अधिक विधायक खुश नहीं हैं. वे किसी भी वक्‍त कोई भी निर्णय ले सकते हैं. इंतजार कीजिए, देखिए क्‍या होता है? सत्‍तापक्ष के भीतर उठ रहे बागी सुरों के बीच पिछले दिनों कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने उन खबरों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा जा रहा था कि कर्नाटक में कांग्रेस लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही है. परमेश्वर ने कहा कि गठबंधन सरकार अपने पांच साल के कार्यकाल को पूरा करेगी.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरमैया के लिए एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में बयान दिए जाने को भी मौजूदा समय में ‘असंगत’ करार दिया. उन्होंने कहा कि उम्मीदवार चुनने के लिए पार्टी में एक प्रणाली है. परमेश्वर ने कहा कि कुछ अवांछित लोग चुनाव में जाने के बारे में खबरें फैला रहे हैं. कोई चुनाव के लिए तैयार नहीं है. कलबुर्गी में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने पांच साल तक सरकार चलाने के इरादे से एक गठबंधन बनाया है और हम कार्यकाल पूरा करेंगे.

Former Karnataka CM & BJP leader BS Yeddyurappa: More than 20 Congress MLAs are not happy with the present government, they might take any decision at any time. Let us wait and see. pic.twitter.com/KLtPDfNCmv

— ANI (@ANI) May 10, 2019