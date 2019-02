मुरादाबाद में लगे रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव लड़ाने के पोस्टर, लिखा- 'आपका स्वागत है'

मुरादाबादः कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बाद क्या उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी सियासी मैदान में एंट्री करेंगे? यह सवाल इन दिनों राजनैतिक गलियारों में गूंज रहा है. वाड्रा की राजनीति में एंट्री के सवालों के बीच उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में ऐसे पोस्टर लगे, जिसने सियासी गलियारों में खलबली सी मचा दी है. मुरादाबाद में कांग्रेस नेताओं ने उन्हें चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है. यूथ कांग्रेस की ओर से मुरादाबाद में जगह-जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिन पर लिखा गया है - 'रॉबर्ट वाड्रा जी मुरादाबाद संसदीय सीट से चुनाव लड़ने के लिए आपका स्वागत है.'

पोस्टर पर राहुल और सोनिया की भी तस्वीर

मुरादाबाद में रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने के इन पोस्टर्स पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की भी तसवीर लगी हुई है. खास बात ये है कि रॉबर्ट वाड्रा के चुनावी मैदान में उतरने के पोस्टर उस वक्त लगाए गए हैं, जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है.

Posters saying 'Robert Vadra ji you are welcome to contest elections from Moradabad Lok Sabha constituency' seen in Moradabad. pic.twitter.com/cK1feeRIfN

