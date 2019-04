BJP पर हमला करते-करते फिसली उपेंद्र कुशवाहा की जुबान, देवी सीता को लेकर दिया विवादित बयान

दरभंगा : राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने दरभंगा में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए देवी सीता को लेकर विवादित बयान दे दिया है. दरभंगा के बेनीपुर विधानसभा के मायापुर गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की तुलना रामायण के कलाकार से की है.

अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि रामलीला के दौरान जिस सीता मैया को देखकर माताएं-बहनें सम्मान में सिर झुका लेती हैं, वही पर्दे के पीछे सिगरेट पी रही होती है. यही हाल है बीजेपी का. अंदर से कुछ और बाहर कुछ और.

#WATCH Upendra Kushwaha, RLSP in Darbhanga: In Ram leela when the curtain rises a person comes dressed as Sita mata.....people who watch Ram leela bow their heads out of respect, if you go behind curtain the same Sita ji can be seen smoking a cigarette. This is the face of BJP. pic.twitter.com/2Z1wepXCcH

— ANI (@ANI) April 25, 2019