बेंगलुरु: लोकसभा चुनाव 2019 (LoK Sabha elections 2019) के पहले चरण का चुनाव हो चुका है. दूसरे चरण का चुनाव 18 अप्रैल को होगा. इस चरण में कर्नाटक की 14 सीटों पर चुनाव होगा. इसी कारण कर्नाटक में चुनाव प्रचार चरम पर है. यहां पर बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन से है. गुरुवार को एक चुनावी रोड शो के दौरान कांग्रेस नेता और एक्‍ट्रेस खुशबू सुंदर के साथ छेड़खानी हुई. रोड शो के दौरान खुशबू सुंदर जब चल रही थीं, उस समय उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ चल रही थी. इसी दौरान उनके साथ ये छेड़खानी की घटना हुई. उसके बाद खुशबू ने उनमें से एक कार्यकर्ता पर ताबड़तोड़ थप्‍पड़ बरसा दिए.

हालांकि ये साफ नहीं हो सका कि जिस शख्‍स को खुशबू ने पीटा उसी ने छेड़छाड़ की. इसके बाद उस शख्‍स को पुलिस अपने साथ लेकर चली गई. खुशबू के साथ ये घटना तब हुई जब वह बेंगलुरु सेंट्रल के उम्‍मीदवार के लिए प्रचार कर रही थीं.

इस सीट पर बीजेपी ने पीसी मोहन को अपना उम्‍मीदवार बनाया है. उनका मुकाबला कांग्रेस के रिजवान अरशद से है. इसी सीट से अभिनेता प्रकाश राज निर्दलीय उम्‍मीदवार के रूप में मैदान में हैं. बड़ी बात ये है कि पीसी मोहन 2009 और 2014 में जीत हासिल कर चुके हैं. इस बार उनके लिए लड़ाई कड़ी है, क्‍योंकि उनके सामने कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन है.

This is called Kapala Moksha in Kannada. @khushsundar slapped a man who tried to misbehave with her while campaigning for Bengaluru Central Candidate. Even few lady reporters who are subjected to this kind of harassment should learn from Kushboo. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/v5ZuFDTTZa

— Sagay Raj P (@sagayrajp) April 10, 2019